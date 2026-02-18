Loturi de stafide retrase de la Lidl. Anunțul autorităților

Stafide originare din Uzbekistan și vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară au fost retrase din magazinele LIDL, după ce analizele au arătat că au reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul ANSVSA, LUCSOR IMPEX SRL anunţă retragerea unor loturi de stafide „Furnicuţa” , originare din Uzbekistan. Sunt vizate loturile B115D126 şi B120D126.

„În urma verificărilor periodice de siguranţă alimentară, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană (Chlorpyrifos şi Profenofos)”, se arată în anunţul de retragere.

Oamenii sunt rugaţi să nu consume produsele din loturile menţionate şi să le returneze la magazinul de unde au fost cumpărate, urmând a primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.