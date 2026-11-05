Lovedeco.ro: Cum să-ţi alegi aspiratorul de Black Friday în funcție de casa în care locuiești

Un aspirator care-ţi și spală podeaua îți poate scurta curățenia, dar contează și dacă-ţi încape sub canapea sau în debara. Ofertele Tineco de Black Friday includ modele pentru nevoi diferite, cu mânere pliabile, funcție de abur și sisteme pentru părul de animale. Le-am explorat în contextul caselor în care vor fi folosite.

Firimiturile de sub masă se aspiră uşor, dar pentru urmele de cafea sau petele de pe gresie trebuie să scoți și mopul. Un aspirator cu funcţie de spălare combină cele două operațiuni: adună murdăria uscată și spală pardoseala, astfel încât să ai mai puține etape de parcurs.

Acesta este avantajul comun al modelelor Tineco din campania de Black Friday, destinate pardoselilor dure compatibile cu apa. Diferențele dintre ele țin de lucrurile care îți dau de lucru acasă: spațiul de sub mobilier, suprafața camerelor, părul de animale sau petele din bucătărie.

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Articol susținut de Tineco