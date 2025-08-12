Lovitură cu drepturile TV din fotbalul românesc / Cine transmite / Cât au ajuns să coste

Adunarea Generală a LPF a fost organizată astăzi la LPF cu participarea tuturor cluburilor din Liga 1. S-a supus la vot noul contract de drepturi TV, până în 2035 și a fost aprobat: 15 voturi pro și o singură abținere, Dinamo.

Valoarea contractului se mărește chiar din acest sezon și va ajunge să depășească 40 de milioane de euro pe sezon, începând din 2032.

