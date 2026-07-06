Lovitură de 4.000.000 de euro la un muzeu din Franța: Alarma s-a declanșat, dar hoții au dispărut cu bijuteriile

Alarma a fost dată duminică dimineața la Muzeul Lalique din estul Franței, după ce mai mulți hoți au intrat și au spart șase vitrine. Aceștia au fugit cu aproximativ 20 de bijuterii, pagubele fiind uriașe, potrivit AFP, citată de News.ro.

O femeie de serviciu a ajuns prima la fața locului în jurul orei locale 6 dimineața și a alertat jandarmeria. Forțele de ordine sosite la muzeul din Wingen-sur-Moder au constatat că autorii atacului reușiseră deja să fugă.

În total, din muzeul francez „au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii”. O sursă apropiată anchetei a declarat pentru AFP că valoarea totală a prejudiciului este în curs de evaluare, însă estimările inițiale arată că suma „ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane”.

Muzeul Lalique devenise un punct monitorizat cu o atenție deosebită, fiind catalogat drept „loc sensibil” după jaful major care a avut loc la Muzeul Luvru din Paris în octombrie 2025.

Cu toate acestea, dispozitivele electronice și protocoalele nu au putut împiedica spargerea. „Exista un sistem de protecție, dar nu era suficient”, a admis o sursă din rândul anchetatorilor.

În prezent, celula de investigații criminale din cadrul grupării de jandarmerie Bas-Rhin analizează înregistrările camerelor de supraveghere pentru a identifica suspecții.

Muzeul a fost închis temporar după jaf, au transmis reprezentanții instituției, care pregătesc „o redeschidere liniștită și în deplină siguranță”.