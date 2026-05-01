Lovitură după lovitură: Al patrulea atac ucrainean asupra rafinăriei Tuapse în două săptămâni

Rafinăria din orașul Tuapse, Rusia, care a luat foc în urma unui atac ucrainean cu drone, pe 28 aprilie 2026. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Dronele ucrainene au atacat pentru a patra oară portul rus Tuapse de la Marea Neagră, a declarat vineri pe aplicația Telegram comandantul forțelor de drone de la Kiev, Robert Brovdi, potrivit Reuters.

Forțele ucrainene au lansat încă un atac asupra rafinăriei de petrol din Tuapse, situată în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, unde au fost înregistrate incendii timp de zile întregi pe fondul unei serii de lovituri, potrivit The Kyiv Independent.

Atacul de vineri este al patrulea lansat împotriva instalației în ultimele două săptămâni. Ucraina a confirmat anterior atacuri asupra Tuapse pe 16, 20 și 28 aprilie. În urma celui de-al treilea atac, a fost declarată stare de urgență în districtul municipal.

Ministerul Situațiilor de Urgență al Rusiei a afirmat pe 29 aprilie că a stins în cele din urmă incendiile din Tuapse cauzate de valul de atacuri. Însă, la doar o zi distanță, un nou atac a reaprins flăcările la instalație.

Footage of the catastrophic damage caused to Russia's Tuapse oil refinery by multiple successful Ukrainian drone raids over the past week.

Fotografii și videoclipuri ale unui al patrulea atac asupra rafinăriei și terminalului maritim au apărut pe rețelele de socializare în primele ore ale zilei de vineri, locuitorii anunțând că sunt explozii în zonă, potrivit canalului de monitorizare Telegram Exilenova-Plus.

Locuitorii din zonă au declarat canalului rus de Telegram Shot că unitățile de apărare aeriană erau active deasupra orașului Tuapse și că cel puțin 10 drone fuseseră deja doborâte.

Au fost semnalate explozii și focuri de armă, iar la aeroporturile regionale au fost introduse restricții.

Comandamentul operațional al regiunii Krasnodar a raportat ulterior că un atac cu drone a provocat un incendiu la terminalul maritim din Tuapse.

Rafinăria de petrol din Tuapse, situată pe coasta Mării Negre în regiunea Krasnodar, prelucrează anual aproximativ 12 milioane de tone de petrol. Ucraina a lansat o campanie de atacuri neîncetate împotriva acestei instalații în ultimele două săptămâni, punând în pericol stațiunea turistică chiar la începutul sezonului.

După primul atac, serviciile locale de urgență au reușit să țină sub control incendiul și chiar să-l stingă complet la terminalul maritim, dar focul a continuat să ardă la rezervoarele de stocare, intensificându-se cu fiecare atac ulterior.

Ca urmare a primelor trei atacuri ale Ucrainei asupra rafinăriei, 24 de rezervoare de stocare au fost distruse și alte patru avariate, în timp ce o instalație de prelucrare a țițeiului a fost, de asemenea, lovită.

The aftermath of three consecutive air raids on Russian fuel infrastructure of Tuapse

Consecințele asupra mediului, inclusiv produsele secundare petroliere din aer și scurgerile de petrol pe străzile orașului, au făcut ca această destinație turistică, odată atractivă, să devină nesigură pentru vizitatori, deși președintele rus Vladimir Putin a minimizat amenințarea la adresa orașului Tuapse.

Pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, Rusia și-a redus sărbătorile de Ziua Victoriei la Moscova, iar Putin a propus o armistițiu temporar în timpul sărbătorii de 9 mai. Ucraina a răspuns cu propria propunere pentru un armistițiu pe termen lung.