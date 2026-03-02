Lovitură la vârful Teheranului: IDF anunță uciderea șefilor spionajului iranian

Coloane de fum se ridică deasupra Teheranului pe 1 martie 2026, în urma unor atacuri israeliene. Credit line: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC.

Armata israeliană a precizat că sediul ministerului a fost lovit „cu puțin timp în urmă”, atacul vizând direct nucleul operativ al regimului de la Teheran. Primele nume confirmate de IDF sunt cele ale lui Sayed Yahya Hamidi, viceministrul serviciilor secrete pentru afaceri israeliene, și Jalal Pourhossein, care conducea divizia de spionaj.

Operațiunea de luni face parte dintr-o ofensivă militară prin care Israelul vizează neutralizarea centrelor de comandă și control ale Iranului. Surse militare au declarat pentru The Jerusalem Post că lovitura a paralizat temporar capacitatea de coordonare a operațiunilor externe ale regimului.

În așteptarea unei posibile reacții din partea Teheranului, Israelul a ridicat starea de alertă la nivel maxim pe tot cuprinsul țării, transmite și The Times of Israel, în timp ce ABC News raportează că oficialii americani monitorizează îndeaproape situația, avertizând asupra riscului unei escaladări regionale fără precedent.