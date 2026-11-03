Eșec pentru Administrația Trump înainte de alegeri: O judecătoare i-a blocat planul privind votul celor fără cetățenie

O judecătoare din SUA a interzis temporar administrației Trump să pună în aplicare un plan care, potrivit Casei Albe, ar împiedica votul persoanelor fără cetățenia americană, dar despre care criticii susțin că riscă să priveze de dreptul de vot alegătorii eligibili și să încalce autoritatea statelor în materie de alegeri, transmite Reuters.

Judecătoarea districtuală americană Tanya Chutkan a interzis Departamentului Justiției și Departamentului Securității Interne să trimită statelor liste cu alegătorii înregistrați despre care administrația susține că ar putea să nu fie cetățeni, precum și să solicite funcționarilor electorali din statele respective să separe buletinele de vot ale acestor alegători sau să nu le numere până la dovedirea cetățeniei.

Hotărârea reprezintă cea mai recentă dintr-o serie de eșecuri juridice suferite de eforturile președintelui Donald Trump de a impune controlul federal asupra administrării alegerilor în perspectiva scrutinului de la jumătatea mandatului ce are loc marți. Republicanii ai lui Trump se luptă pentru majoritate în ambele camere ale Congresului.

Cu toate acestea, administrația Trump a obținut luni o victorie într-un caz separat, în care un complet al Curții de Apel a celui de-al 9-lea Circuit al SUA, cu sediul în San Francisco, a autorizat guvernul să amenințe cu urmărirea penală funcționarii electorali de la nivel statal și local în cazul în care aceștia nu se conformează cerințelor legate de votul presupușilor necetățeni. Chutkan nu este obligată să respecte acea hotărâre.

Trump a tot insistat pe tema voturilor celor fără cetățenie

Votul persoanelor fără cetățenie este ilegal, iar toate dovezile disponibile arată că este extrem de rar.

Însă Trump, care afirmă în mod fals că înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020 s-a datorat fraudei, acuză de mult timp statele — care sunt cele responsabile de organizarea alegerilor — că facilitează votul persoanelor fără cetățenie.

În ultima lună, administrația Trump a intensificat campanieade presiune împotriva funcționarilor electorali cu privire la presupusul vot al persoanelor fără cetățenie, trimițând scrisori funcționarilor din California și din statul Washington prin care le cerea să nu numere niciun buletin de vot provenind de la persoane aflate pe listele de alegători despre care administrația susținea că ar putea să nu fie cetățeni.

Ca răspuns, apărătorii dreptului la vot și ai vieții private i-au cerut judecătoarei Chutkan să împiedice temporar administrația Trump să trimită astfel de liste statelor și să formuleze astfel de cereri. Reclamanții au susținut că administrația încalcă Legea privind confidențialitatea din 1974, care restricționează capacitatea guvernului federal de a divulga informații private sensibile.

Înfrângere în justiție și în ce privește California

Departamentul de Justiție a declarat sâmbătă, într-un document depus la instanță, că scrisorile sale adresate statelor California și Washington fac parte dintr-un efort de aplicare a unei legi federale care interzice votul persoanelor fără cetățenie și nu constituie o politică distinctă supusă examinării de către o instanță federală.

La începutul acestei săptămâni, un judecător federal din Los Angeles a respins cererea Departamentului Justiției de a ordona statului California să pună temporar deoparte buletinele de vot trimise prin poștă de la peste 20.000 de alegători înregistrați despre care se afirma că, probabil, nu erau cetățeni.

Chutkan, o judecătoare din Washington, DC, numită în funcție de fostul președinte democrat Barack Obama, a afirmat că datele administrației ar putea să nu fie fiabile, ceea ce înseamnă că exista riscul ca alegătorii înregistrați în mod legal să fie privați de dreptul de vot. O curte de apel a respins vineri cererea departamentului de a emite o ordonanță de urgență până la soluționarea apelului.

Tot vineri, un judecător federal din San Francisco a ordonat Departamentului Justiției să înceteze amenințările cu urmărirea penală a funcționarilor electorali de la nivel statal și local care nu se conformează cerințelor administrației Trump privind presupusul vot al persoanelor care nu sunt cetățeni.