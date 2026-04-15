Lovitură pentru „băieții deștepți” din energie. Guvernul vrea să schimbe regulile pentru accesul la rețea a proiectelor de producție a energiei electrice

Guvernul vrea să modifice regulile privind accesul la rețeaua Transelectrica al producătorilor de energie, astfel încât să împiedice specula cu avizele tehnice de racordare. Este vorba de proiecte fictive pentru care se obțin avizele și care apoi sunt vândute unor investitori care au nevoie rapid de aviz. Practic, se obține bani din vânzarea accesului la rețeaua Transelectrica.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) intenționează să crească garanțiile financiare pentru racordarea la rețeaua electrică de la 5% la 20% din tariful de racordare, astfel încât să reducă numărul de proiecte care blochează capacitate în rețea, fără să fie realizate.

Guvernul, nemulțumit de propunerea ANRE

„Această creștere, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existența unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme și mai eficiente”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Într-un punct de vedere transmis ANRE, Guvernul propune alte două variante:

o garanție fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.

În plus, garanția va trebui să fie depusă odată cu cererea de racordare, iar executarea garanției să se facă atunci când proiectul este abandonat fără vreo justificare. De asemenea, garanția va fi restituită treptat, pe măsură ce proiectul avansează.

Bolojan: „90% dintre proiecte sunt speculative”

„Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul susține că proiectele speculative încetinesc intrarea în rețea a producției de energie, ceea ce se transformă în costuri mai mari pentru agenții economici, precum și pentru populație.

„În prezent, accesul la rețele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative și nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioși, care fie sunt obligați să cumpere proiecte, fie să suporte costuri suplimentare pentru racordare”, a explicat premierul.

O problemă mai veche

Ilie Bolojan s-a referit la această situație în mai multe rânduri, spunând că eliminarea acestui fenomen este una dintre modalitățile la îndemână de a determina o ieftinire a energiei electrice în România.

„Cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare au fost emise în ultimii trei ani de zile (…). Constatăm că sub 10% din ele au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ. Cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Ele oricum n-ar fi viabile, pentru că, depășind de foarte multe ori consumul nostru, n-ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta și Europa Centrală, dar în mod efectiv blochează accesul investitorilor serioși, care dispun de finanțări și nu se pot racorda”, a declarat Ilie Bolojan pe 8 aprilie.

El mai spunea că și Spania s-a confruntat în perioada 2019-2020 cu un fenomen asemănător, însă creșterea garanțiilor pentru proiectele de producție a energiei electrice a eliminat investitorii neserioși, care încercau să obțină bani doar vânzând accesul la rețea.