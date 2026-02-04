Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie. Ce înseamnă asta

Președintele rus Vladimir Putin asistă la conferința de presă anuală din Moscova, pe 17 decembrie 2015. Credit line: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie față de aceeași lună a anului trecut, atingând cel mai scăzut nivel din iulie 2020, potrivit datelor ministerului finanțelor, citate de Reuters.

Scăderea a fost cauzată de prețurile mai mici ale petrolului și de rubla mai puternică. Veniturile din petrol și gaze sunt cruciale pentru bugetul de stat al Rusiei, care a înregistrat un deficit de 5,6 trilioane de ruble sau 2,6% din produsul intern brut în 2025.

Cifra veniturilor din ianuarie, de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), a scăzut și față de cea de 447,8 miliarde de ruble din decembrie.

Veniturile din petrol și gaze sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, care au fost epuizate de cheltuielile mari pentru apărare și securitate de când Rusia a început invazia în Ucraina în februarie 2022, scrie Reuters.

Se preconizează că bugetul va colecta 8,92 trilioane de ruble din vânzările de petrol și gaze în acest an. Veniturile bugetare totale pentru 2026 sunt estimate la aproximativ 40 trilioane de ruble.

Anul trecut, veniturile bugetului federal al Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, până la 8,48 trilioane de ruble, cel mai scăzut nivel din 2020.

De ce au scăzut veniturile din hidrocarburi

Faptul că Rusia câștigă din ce în ce mai puțini bani din vânzarea combustibililor fosili nu este în sine surprinzător – o abundență globală de țiței a determinat scăderea prețurilor petrolului peste tot. În plus, o rublă puternică a însemnat că Moscova câștigă mai puțin în propria monedă.

Dar ani de sancțiuni occidentale, inclusiv decizia președintelui american Donald Trump din octombrie de a viza Rosneft și Lukoil – cei mai mari exportatori de petrol din Rusia – par să erodeze tot mai mult veniturile din petrol de care Moscova are atâta nevoie.

De la sancțiunile din octombrie, discountul la care Rusia este forțată să-și vândă petrolul pentru a-și tenta partenerii comerciali să riște achizițiile s-a dublat.

În decembrie, prețul petrolului Urals din Rusia a scăzut sub 40 de dolari pe baril – cel mai scăzut nivel de la prăbușirea prețurilor mondiale ale petrolului în primele zile ale pandemiei de Covid-19.

Luând în calcul și decizia fostei administrații Biden de a sancționa al treilea și al patrulea exportator de petrol din țară, asta înseamnă că patru cincimi din producția de petrol a Rusiei se află acum sub sancțiuni americane.

Și, spre deosebire de sancțiunile anterioare, aceste ultime măsuri nu afectează doar companiile menționate, ci și pe oricine face afaceri cu ele.

O campanie împotriva „flotei fantomă” a Rusiei

Pentru a-și vinde petrolul la prețuri mai mari, Rusia a devenit din ce în ce mai dependentă de ceea ce unii au numit „flota fantomă”, formată din petroliere comerciale învechite, cu proprietari necunoscuți.

La începutul lunii ianuarie, marina franceză a oprit un petrolier în Marea Mediterană și l-a forțat să acosteze în Marsilia. Căpitanul, care, la fel ca toți membrii echipajului, este cetățean indian, a fost reținut.

Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat petrolierul că a contribuit la „finanțarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Asistăm la o campanie tot mai intensă împotriva flotei fantomă a Rusiei – se pare că atât americanii, cât și europenii sunt gata să ridice miza și să înceapă să confisceze aceste nave, ceea ce crește costul transportului”, a declarat pentru France 24 Alexander Koliandr, analist financiar și cercetător principal la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

„Toate acestea duc la încercarea cumpărătorului de a reduce prețurile. De aici provine reducerea de preț”, a spus acesta.

Economia încetinește

Pentru a compensa deficitul, guvernul rus a început deja să majoreze o serie de taxe interne, inclusiv TVA-ul la 22%, precum și pragul sub care întreprinderile mici sunt scutite de la plata acestuia.

Deși economia de război a Rusiei a determinat creșterea salariilor în unele dintre cele mai sărace regiuni ale țării, situația economică generală este mai puțin roz.

Creșterea economică a încetinit, deoarece banca centrală combate inflația cu rate ridicate ale ale dobânzii, iar cheltuielile sociale au fost deja reduse de la 38% în 2021 la 25% în acest an.