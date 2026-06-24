Lovitură primită de Putin de la un aliat apropiat. Care va fi impactul asupra operațiunilor armatei ruse

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că staţiile de releu din Belarus folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei au fost dezactivate de către autorităţile de la Minsk, la câteva zile după ce el i-a cerut omologului său belarus Aleksandr Lukaşenko să le scoată din funcţiune, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

„Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului”, a spus miercuri Zelenski într-un mesaj audio adresat presei. „Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat el.

Zelenski l-a ameninţat vineri pe Lukaşenko că armata ucraineană va acţiona dacă nu sunt eliminate într-o săptămână aceste relee amplasate pe teritoriul belarus în două regiuni la graniţa ucraineană.

„Ce rost are să spună că el (Lukașenko) nu vrea să participe la război? Să retragă aceste echipamente, să le oprească. Cred că o săptămână îi va fi suficientă pentru a face asta”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă de vineri la Kiev.

„Dacă nu o face el, o vom face noi”, a spus el, fără a oferi detalii.

Tot vineri, Zelenski i-a cerut lui Lukaşenko să nu mai furnizeze combustibili Rusiei, în timp ce Ucraina atacă sistematic cu drone rafinăriile acesteia, şi l-a ameninţat de asemenea pe omologul său belarus cu acţiuni menite să oprească aceste livrări de combustibili.

„Astăzi el este principalul furnizor, sau unul dintre principalii furnizori, ai armatei ruse. Mai exact, Lukașenko, mai exact Belarus”, a spus el. „Poate fi oprit acest lucru? Sunt sigur că este în puterea lui. Și el este cel care controlează situația”, a adăugat liderul ucrainean.

Preşedintele ucrainean a susţinut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenţiona să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022.