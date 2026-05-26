„Lovituri de autoapărare”. Armata americană tocmai a atacat baze și nave ale Iranului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz

Un avion de vânătoare stealth F-35B Lightning II al Marinei SUA decolează de pe nava de asalt amfibie USS Boxer, pe 5 mai 2026, în Oceanul Indian. FOTO: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine / Zuma Press / Profimedia

Armata SUA a anunțat că a efectuat lovituri în sudul Iranului împotriva unor ținte, inclusiv ambarcațiuni care încercau să amplaseze mine și baze de lansare a rachetelor, în ceea ce a descris ca fiind acțiuni defensive, relatează Reuters, Sky News și CNN.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a afirmat, într-un comunicat de presă, că atacurile au fost concepute „pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”.

„Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului aflat în derulare”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central.

Căpitanul Tim Hawkins a precizat că printre ținte s-au numărat „baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine”.

„Forțele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a adăugat Hawkins, în comunicatul transmis CNN, când a fost întrebat despre exploziile semnalate anterior în jurul Strâmtorii Ormuz.

Această evoluție a evenimentelor vine după ce atât Washingtonul, cât și Teheranul au indicat că negocierile de pace au înregistrat progrese, deși încă nu s-a confirmat încheierea unui acord.

Președintele american Donald Trump a anunțat în weekend că se discută „detaliile finale” ale înțelegerii, în timp ce un purtător de cuvânt iranian a afirmat luni că cele două părți au „ajuns la un cadru general”, dar nu au finalizat încă un acord.

Forțele americane și iraniene au mai avut schimburi de focuri până acum în timpul armistițiului. La începutul lunii mai, forțele americane au vizat facilități militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitau strâmtoarea Ormuz.

Trump a autorizat anterior forțele americane să răspundă la provocările iraniene din jurul acestei căi navigabile cheie.

Explozii auzite în orașul Bandar Abbas şi în zonele de coastă din apropierea Strâmtorii Ormuz

Trei explozii au fost auzite în orașul portuar Bandar Abbas, a anunțat Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC), într-un scurt comunicat difuzat marți dimineață (ora locală), citând „surse”, însă nu a existat o confirmare oficială imediată a cauzei exploziilor, notează CNN.

Într-un comunicat ulterior, IRGC a precizat că zgomotul unei explozii a fost auzit în apropierea aeroportului din Bandar Abbas. Sistemul iranian de apărare antiaeriană din Bandar Abbas „a fost activat pentru a contracara țintele ostile”, a adăugat IRGC.

Agenția iraniană de stat Islamic Republic News Agency (IRNA) a relatat, de asemenea, că „sunetul mai multor explozii consecutive a fost auzit în jurul miezului nopții (…) în orașul Bandar Abbas, cauza acestora nefiind încă anunțată de surse oficiale”.

Anti-aircraft activity and explosions are now being reported across multiple parts of Iran tonight, including Bandar Abbas, Kermanshah, Isfahan, Qom, and Ardabil, amid rapidly escalating military tensions.



Agenția de presă semi-oficială Fars, citând martori, a transmis că sunete similare au fost raportate și în Golful Persic, în apropiere de orașele Sirik și Jask, lângă calea navigabilă strategică.

Mai devreme, forțele armate iraniene anunțaseră că au distrus o dronă ostilă în zona Golfului Persic, potrivit relatărilor din presa de stat.

Orașul Bandar Abbas, din sudul Iranului, locul unde se află o bază navală și aeriană iraniană cheie, este situat strategic la nord de strâmtoarea Ormuz.

Mai devreme în cursul lunii mai, un oficial american a declarat pentru NBC News că forțele americane au efectuat lovituri „defensive” asupra orașului Bandar Abbas.