Lovituri încrucișate în Orientul Mijlociu. Un „atac surpriză” al Iranului declanșează o ripostă SUA-Arabia Saudită în Irak

Risc de escaladare majoră în Golf. Deși Washingtonul și Teheranul păreau că opresc ostilitățile, în timpul nopții, tensiunile au atins un nou prag critic, după ce forțele SUA și ale Arabiei Saudite au lansat o operațiune militară comună rară împotriva unor grupări pro-iraniene din Irak, ca ripostă la atacurile cu drone asupra rafinăriilor saudite și la un „atac surpriză” lansat de Gărzile Revoluționare.

Armata SUA a interceptat rachete balistice lansate de Iran într-o încercare de „atac surpriză” asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, a declarat Comandamentul Central al SUA. Conform sursei citate, forțele americane și saudite au desfășurate atacuri comune împotriva „teroriștilor aliați cu Iranul” în Irak, scrie CNN.

Implicarea Arabiei Saudite este remarcabilă, având în vedere că regatul s-a opus în mare măsură implicării sale depline în conflict, comentează CNN.

Atacurile Statelor Unite și Arabiei Saudite au fost lansate asupra unor grupări susținute de Iran în Irak pentru că acestea erau responsabile de atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere saudite, scrie Reuters.

Atacurile asupra țintelor din Irak au loc în contextul în care Omanul a propus un nou acord regional menit să rezolve conflictul privind Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea aproximativ o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat înainte de război.

Schimb de lovituri în timpul nopții

Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a declarat miercuri că forțele sale au lovit trei petroliere în strâmtoare și le-au forțat să se oprească după ce acestea au ignorat avertismentele privind parcurgerea unei „rute nesigure și ilegale”.

Marina armatei ideologice a Iranului a susținut că este în continuare în control deplin asupra acestei căi navigabile strategice și a avertizat că „interferența militară ilegală a SUA” și instrucțiunile date navelor din regiune nu vor rămâne fără răspuns.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat versiunea Gărzii Revoluționare.

Atacurile SUA-Arabia Saudită din estul Irakului au avut loc la doar câteva ore după ce armata americană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au respins un atac iranian surpriză asupra trupelor americane din regiune. IRGC a declarat miercuri că a lansat mai multe rachete balistice asupra instalațiilor militare americane din Iordania.

Schimburile de atacuri din ultimele zile au pus capăt unei scurte pauze în luptă, după ce președintele american Donald Trump a anulat brusc o campanie de bombardamente americane, care dura de două săptămâni, iar Iranul părea să îi urmeze exemplul.

Ținte pro-iraniene din Irak, lovite într-un atac comun SUA-Arabia Saudită

Arabia Saudită a declarat marți că sistemele sale de apărare aeriană au distrus mai multe drone care vizau instalațiile petroliere din Provincia de Est a regatului. Milițiile susținute de Iran au lansat atacurile de pe teritoriul irakian, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării saudit, Turki al-Maliki.

Mai târziu în cursul zilei, Comandamentul Central al SUA și Ministerul Apărării din Arabia Saudită au declarat că cele două țări au lovit mai multe obiective din estul Irakului, despre care au afirmat că au fost folosite de Iran pentru a dirija atacurile cu drone. Ministerul Apărării saudit a precizat că nu urmărește o escaladare a conflictului, dar că va răspunde la orice „agresiune”.

Forțele de Mobilizare Populară din Irak (PMF) au declarat că o serie de sedii oficiale ale acestora din diferite părți ale Irakului au fost atacate miercuri de ceea ce au descris ca fiind forțe americane și saudite. PMF a precizat că informațiile preliminare indicau că mai multe persoane au fost ucise și altele rănite, iar o serie de clădiri și instalații ale acestora au suferit daune.

Prețul petrolului, în creștere

Prețurile petrolului au crescut cu peste 3 dolari pe baril miercuri, în urma atacurilor SUA și Arabiei Saudite, pe fondul îngrijorărilor că conflictul s-ar putea intensifica.

Într-o intervenție la televiziunea de stat din Iran, un oficial al apărării iraniene a negat categoric orice legătură între proiectilele lansate din alte țări către ținte saudite.

Oficialul militar, al cărui nume nu a fost dezvăluit, citat de postul public de televiziune IRIB, a afirmat că atribuirea atacurilor asupra intereselor americane din regiune Iranului reprezintă o „eroare majoră de calcul”.

Comandamentul Central al SUA a declarat, de asemenea, marți că Iranul a lansat mai multe rachete balistice „într-o încercare de atac surpriză asupra forțelor americane staționate în Orientul Mijlociu” și că rachetele au fost interceptate cu succes.

Într-o declarație, Gărzile Revoluționare au afirmat: „Atâta timp cât amenințările împotriva Republicii Islamice Iran continuă și acțiunile ilegale și răuvoitoare ale forțelor americane împotriva intereselor noastre sunt în desfășurare, rezistența va continua, de asemenea.”

Propunerea Omanului

În efortul de a rezolva conflictul privind Strâmtoarea Ormuz, Oman a prezentat Iranului un plan susținut de statele din Golf pentru gestionarea căii navigabile, care ar include colectarea unor taxe voluntare de la nave, au declarat marți pentru Reuters o sursă din Golf și un diplomat occidental.

Conform propunerii omaneze, Iranul nu ar exercita controlul exclusiv, iar taxele ar fi voluntare, au declarat pentru Reuters sursa din Golf și diplomatul occidental informați cu privire la această chestiune.

Sistemul ar fi similar cu cel existent în Strâmtoarea Malacca din Asia, unde Indonezia, Malaezia și Singapore solicită navelor să plătească contribuții voluntare pentru finanțarea navigației, protecției mediului și operațiunilor de căutare și salvare.

Miniștrii de externe ai Consiliului de Cooperare al Golfului s-au reunit marți prin videoconferință pentru a discuta ultimele evoluții ale conflictului, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe din Qatar.

Un oficial american a respins din nou marți ideea taxelor de trecere pentru navele care tranzitează strâmtoarea, reiterând că aceasta este o cale navigabilă internațională care ar trebui să fie liberă de controlul sau restricțiile iraniene. Oficialul a declarat pentru Reuters că acordul aflat în discuție nu ar include niciun fel de taxe de trecere.

Ce spune Iranul

În schimb, Iranul a propus Omanului un acord temporar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, conform căruia un sens al traficului ar trece prin apele teritoriale iraniene, iar o parte din ruta opusă s-ar afla, de asemenea, în apele teritoriale iraniene, a declarat marți vice-ministrul de Externe iranian Kazem Gharibabadi, la televiziunea de stat, potrivit Reuters.

Gharibabadi a afirmat că Teheranul a respins o propunere a Omanului privind împărțirea egală a rutelor de tranzit între cele două țări, susținând că un astfel de plan nu răspunde îngrijorărilor de securitate ale Teheranului până la realizarea stabilității regionale pe termen lung.