Premierul Luca Niculescu susține că i-a dat atribuții sporite lui Marian Neacșu pentru că este unul dintre cei mai competenți oameni din administrație, ale cărui „merite tehnnice incontestabile” sunt recunoscute chiar de oameni din opoziție.

Vicepremierul Marian Neacșu va coordona toate ministerele conduse de PSD, instituțiile din aparatul de lucru al guvernului și va aviza toate proiectele cu implicații bugetare ale ministerelor, potrivit unei decizii a premierului Niculescu.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa. A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îl lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”, a explicat joi șeful Guvernului.

În privința avizării actelor normative cu impact bugetar, Luca Niculescu spune că așa „se adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.

Precizările Guvernului și criticile opoziției

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a afirmat miercuri, într-o conferință de presă, că atribuțiile extinse pentru Marian Neacșu sunt o consecință a reducerii numărului de vicepremieri. În guvernul Bolojan acestea erau împărțite de cinci vicepremieri, a explicat acesta.

Marian Neacșu a avut un rol important și în guvernul Bolojan, însă mai redus. A fost vice-priministru, fără portofoliu alocat. El aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar în șase ministere, coordona tot șase ministere, precum și Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».

Decizia a stârnit acuzații din partea USR și PNL. „A abdicat premierul Luca Niculescu! Trăiască premierul Neacșu!”, a reacționat Diana Buzoianu (USR).

„Eu am zis de la bun început că nu există premier tehnocrat, ci doar Guvern PSD condus din umbră sau mai la vedere. Astăzi nici măcar nu se mai ascund”, a mai scris aceasta.

La rândul său, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a acuzat o „centralizare” a puterii în mâinile lui Marian Neacșu.