Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan și deputata USR Diana Buzoianu au reacționat după ce premierul Luca Niculescu a semnat o decizie privind stabilirea atribuțiilor lui Marian Neacșu.

Conform deciziei publicate miercuri în Monitorul Oficial, vicepremierul și ministrul de interne Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. În plus, social-democratul va aviza proiectele de act normativ cu impact bugetar ale ministerelor.

Diana Buzoianu, ministru al Mediului în fostul guvern, susține că, prin această decizie, premierul Luca Niculescu „a abdicat” în favoarea lui Marian Neacșu.

„A abdicat premierul Luca Niculescu! Trăiască premierul Neacșu! Luca Niculescu și-a semnat azi eliminarea din funcția de premier și i-a predat coroana lui Marian Neacșu, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial”, a scris deputata USR, într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu: Premierul tehnocrat, un ambalaj frumos

Deputata USR a susținut ironic că, odată cu această decizie, premierul Luca Niculescu„va afla ce se întâmplă în Guvernul lui cam cum aflăm și noi, doar cu câteva minute mai devreme”.

„Eu am zis de la bun început că nu există premier tehnocrat, ci doar Guvern PSD condus din umbră sau mai la vedere. Astăzi nici măcar nu se mai ascund. Premierului tehnocrat a ajuns, în nici o lună de la preluarea mandatului, un ambalaj frumos pentru un Guvern pe care PSD îl conduce, fără ca PSD să-și asume nimic când iese prost”, a adăugat Diana Buzoianu.

„Și ministerul de la care am plecat eu e pe listă. Pădurile, apele, Radarul Balastierelor toate trec acum întâi pe biroul lui Neacșu. Niculescu va putea ține conferințe de presă în calitate de Premier, Neacșu guvernează, iar PSD încasează șpăgile groase”, a mai susținut fostul ministru al Mediului.

Reacția lui Siegfried Mureșan

Eurodeputatul PNL a acuzat o „centralizare” a puterii în mâinile lui Marian Neacșu, criticând PSD.

„Centralizarea puterii în mâinile vicepremierului PSD Marian Neacșu confirmă faptul că PSD nu își dorește o reformă reală a administrației publice. Prin concentrarea puterii într-o singură mână, PSD arată că vede administrația publică doar ca pe un instrument de partid. Nu își dorește o administrație în serviciul cetățeanului, ci una în serviciul PSD”, a scris liberalul Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Într-o altă postare, Siegfried Mureșan a spus despre Luca Niculescu că, prin decizia publicată astăzi în Monitorul Oficial, „devine prim-ministrul României cu cea mai mică influență asupra propriului Guvern de la Revoluție încoace”.

„Se vede de la o poștă că Sorin Grindeanu este prim-ministrul de facto al României, iar PSD controlează tot Guvernul”, a mai afirmat Mureșan.