Luca Niculescu, întrebat dacă poate garanta că nu vor crește taxele: „Veţi avea răspunsul exact în momentul în care vom face bugetul”

Premierul Luca Niculescu spune că „marea dorință” a Guvernului este ca taxele şi impozitele să nu mai crească în 2027, dar că decizia finală va fi luată la elaborarea bugetului de stat.

Luca Niculescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cernavodă, dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte taxele.

„Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul. Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe şi impozite noi. Asta vă pot confirma, dar mai sunt şi alte variabile care intră în această ecuaţie. Fondurile din PNRR, de exemplu, execuţia bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem, veniturile pe care le vom prevedea pentru anul viitor”, a declarat Luca Niculescu, citat de News.ro.

„Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: «Ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi». Ce dorim este o cheltuire chibzuită a banului public, în primul rând la noi, în instituţiile noastre, şi o colectare mai bună şi o creştere economică. Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii”, a adăugat premierul.

Ce a spus ministrul Finanțelor despre o posibilă majorare a taxelor în 2027: Nu îmi doresc să fim din nou forțați

Cu o zi în urmă, nici ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a dat un răspuns categoric întrebat despre posibilitatea creșterii de taxe în 2027:

„Nu-mi doresc să fim din nou forţaţi de situaţie să creştem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeţi că în 2025 am făcut-o cu inima uşoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul”.

El a anunţat că a transmis o adresă tuturor instituțiilor, la începutul acestei săptămâni, „să vină cu propuneri de economii”: „Ce agenţii comasăm? Ce şi de unde reducem? Şi nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conştiinţă, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior”.

Nazare a mai spus că decizia privind a doua rectificare de buget va fi luată săptămâna viitoare.

„Trebuie să vedem ce putem finanţa realist. Nu putem să revenim la situaţia în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România”, a adăugat el.