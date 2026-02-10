Lucescu către Hagi, mesaj emoționant de pe patul de spital: ”Pregătește-te să o preiei”

“Viața e prea scurtă pentru a nu-ți asuma riscuri! Singurul eșec în viață e să nu încerci”. Acesta e mesajul schioarei Lindsey Vonn, după accidentarea pe care a suferit-o la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

Nu departe de Milano, zilele trecute un pacient de 80 de ani, internat la Spitalul Universitar, l-a apelat pe un vechi prieten, care tocmai și-a aniversat împlinirea vârstei de 61 de ani. Mircea Lucescu l-a sunat pe Gheorghe Hagi. Lucescu a avut săptămâni complicate în finalul de 2025 și începutul lui 2026.

Antrenorul „naționalei” are suferințe care l-au făcut să se trateze într-unul dintre programele naționale de boli cronice din România. Ca oricare dintre noi și el plătește, de multă vreme, taxe și impozite aici. Și are nevoie acum de această asistență.

