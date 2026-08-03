Lucian Mîndruță: „Nu am consiliat-o pe Diana Buzoianu. De 10 ani nu am avut contract cu niciun politician. Că m-am mai întâlnit cu unii dintre ei și le-am dat sfaturi, asta e altceva”

Mîndruță spune că a cunoscut-o pe Diana Buzoianu în urmă cu o lună, nu mai devreme. HotNews își cere scuze că a preluat fără să verifice informația că Mîndruță a spus că a făcut training cu Diana Buzoianu. Acest lucru nu apare în înregistrarea de pe Youtube a comentariului live făcut de Mîndruță.

Pe 22 iunie, în seara votului din Parlament pe guvernul Adrian Veștea, Lucian Mîndruță, realizatorul unei emisiuni la Digi FM, a analizat într-un live pe contul său de Facebook discursurile ținute de liderii partidelor.

Hotnews a scris că Mîndruță a spus atunci că, în ciuda faptului că atenția a fost acaparată de discursul și gestul lui George Simion, care a ieșit din sală, cel mai bun discurs a fost cel al Dianei Buzoianu. Și că Mîndruță spune asta independent de faptul că a făcut training cu Buzoianu de-a lungul timpului. Asta a scris duminică HotNews.

Îndemnul la economia de energie

HotNews a oferit acest context, duminică, pe fondul faptului că o postare a lui Lucian Mîndruță, în care acesta îndemna la economie de energie a stârnit dezbateri puternice în mediul online. Mîndruță a postat îndemnul pe 31 iulie și a strâns multe reacții negative.

Într-o altă postare pe Facebook, Mîndruță a precizat: „Acum doua zile am pus o postare cu un mic apel la solidaritate în privința consumului de curent seara. Nu m-a rugat nimeni s-o fac, pur și simplu am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții”.

Lucian Mîndruță: „Nu am consiliat-o pe Diana Buzoianu”

Într-o discuție avută luni cu HotNews, Lucian Mîndruță a infirmat orice contract cu Diana Buzoianu. „Nu am consiliat-o pe Diana Buzoianu. De 10 ani nu am avut contract cu niciun politician. Doar un exemplu de cum acționez: am fost invitat la o acțiune a unei entități care aparține de Primăria Timișoara. Au vrut să-mi plătească deplasarea și i-am refuzat, mă duc pe banii mei. Nu lucrez pe bani publici”.

Mîndruță spune că da, a remarcat discursul Dianei Buzoianu din Parlament, în seara Guvernului Veștea. „Îmi amintesc că am spus deja de genul: remarc asta independent de statutul de om care lucrează în comunicare. Dar nu nu am spus că am lucrat pentru ea. Asta nu e adevărat. Am cunoscut-o pe Diana Buzoianu în urmă cu o lună. Ea mi-a și semnalat că circulă faptul că eu am făcut training cu ea. Nu e adevărat”, a spus Mîndruță.

Lucian Mîndruță, realizator la Digi FM, a mai spus în dialogul cu HotNews: „Că m-am mai întâlnit cu unii dintre ei, dintre politicieni, și le-am dat sfaturi, asta e altceva. Dar nu iau bani de la ei”.

HotNews își cere scuze

HotNews a ascultat înregistrarea de pe Youtube a live-ului făcut de Lucian Mîndruță în seara votului pe Guvernul Veștea. El spune că cel mai bun discurs a fost cel al Dianei Buzoianu: „Bun și proaspăt! Cu unele ezitări, dar bun, bun! Cel mai viu discurs de astăzi”.

Mîndruță a întărit: „Singurii onorabili, mențiune notabilă, numărul 1, după părerea mea, ca speakeri în seara asta, doamna Buzoianu de la USR. Pe locul 2, Petrișor Peiu de la AUR. Fără foaie, foarte logic, coerent. Și, pe locul 3, Irinel Darău, tot de la USR.”

Dar nicăieri în înregistrarea de pe Youtube nu apare afirmația lui Lucian Mîndruță legată de trainingul pentru Diana Buzoianu sau altcineva de la USR.

HotNews își cere scuze pentru eroarea de a-i fi atribuit lui Lucian Mîndruță o afirmație nereală, care nu apare în live-ul citat.