FOTO Lucrările la planșeul din Piața Unirii, finalizate „mai devreme, depinde cum va fi vremea”. Noul termen înaintat de Băluță

Lucrările la planșeul Unirii pot fi finalizate în primăvara lui 2027, „cu 4-6 luni în avans”, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, după o vizită pe șantier.

„Evoluția lucrărilor este una extrem de bună, suntem la 50%, în mai puțin de 1 an de zile, am reușit în această perioadă să realizăm 220 metri liniari de planșeu, 210 piloți forați, adică peste 80% din aceștia. (…) Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor, cu 4-6 luni mai devreme, depinde cum va fi vremea. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au și faptul că există finanțare, vizăm să o închidem până la sfârșitul anului”, a declarat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a mai spus și că, în acest moment, problema finanțării a fost rezolvată. „Primim prin legea bugetului de stat 150 milioane lei, iar restul banilor vin prin programul Anghel Saligny”, a spus el.

„Șantierul de la planșeul Unirii are finanțare. După modificarea Anghel Saligny, care obligă autoritățile locale să participe cu 20% din bugetul propriu, în urma discuțiilor pe care le-am avut în interiorul Guvernului României și cu primarul municipiului București, am reușit să alocăm inclusiv această cotă de participare a Primăriei Sector 4, în valoare de 116 milioane lei, astfel încât lucrările să se poată derula corespunzător. Restul finanțării este asigurat grație programului Anghel Saligny”, a explicat Băluță.

Galerie foto

(+11) :

Traficul reluat în zona Hanul lui Manuc, de la 1 mai

Începând cu data de 1 mai, traficul rutier va fi deblocat la Hanul lui Manuc, toate drumurile provizorii vor fi desființate, iar pe acest tronson circulația rutieră și pietonală vor reveni la normal, a mai anunțat edilul.

„Urmează în cursul lunii iunie, între 15 și 30 iunie, ultima etapă de restricționare a circulației și anume în zona Parcului și a restaurantului Horoscop, modificări care vor fi prezentate la nivelul potrivit pentru că încercăm să găsim cele mai bune trasee, astfel încât să perturbăm cât mai puțin traficul rutier în zonă”, a mai spus Daniel Băluță.

În ceea ce privește vestigiile arheologice descoperite în fața Hanului lui Manuc, primarul spune că va respecta recomandările Ministerului Culturii.

Lucrări începute în iunie 2025

Lucrările de reabilitare a planșeului unirii sunt realizate de Primăria Sectorului 4 și au început în iunie 2025. Valoarea investiției este de circa 800 milioane lei, banii fiind asigurați de la Guvern.

Asocierea care a câștigat licitația pentru proiectare și execuție este Construcții Erbașu, Bogart, Concrete Design Solutions, iar termenul de execuție este 2 ani.

Planșeul de la Unirii avea o vechime de aproape 100 de ani, fiind practic o placă de beton care susține carosabilul și parcul de la Unirii în zona în care râul subtraversează Piața Unirii.

Acesta se afla în stare avansată de degradare, având grinzile fisurate, armături colmatate și infiltrații. Planșeul are o lățime de 32 metri și o lungime de 360 m. Soluția tehnică a presupus reconstruirea planșeului.

Fântânile arteziene și parcul vor fi refăcute după finalizarea lucrărilor la planșeu.