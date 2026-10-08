Lucruri pe care părinții le înțeleg greșit despre parentingul cu blândețe. „Nu înseamnă să nu-i spui niciodată copilului «Nu!»”

Îi spui copilului că nu mai primește încă o prăjitură, iar el începe să plângă. Prima tentație ar fi să rămâi ferm și să declari discuția închisă. Însă dacă ți-ai propus să practici ceea ce se numește „parentingul cu blândețe” și ești la curent cu teoria, te întrebi dacă n-ar trebui să-i validezi emoția, să-i explici, să negociezi, să găsești o soluție cu care să fie și el de acord. Dar ce faci dacă, după o zi de muncă, teme, certuri între frați și rugăminți repetate, nu mai ai resurse să vorbești și să negociezi ca părinții din filmulețele de pe Instagram?

Parentingul cu blândețe (gentle parenting) a devenit unul dintre cele mai discutate stiluri de parenting din ultimii ani, promovat în cărți, podcasturi și, mai ales, pe rețelele sociale. Pune accent pe empatie, conectare și colaborarea cu copilul, însă popularitatea lui a adus și o serie de interpretări care pot face ca această abordare să fie sinonimă cu permisivitatea fără limite. Jurnaliștii de la parents.com au discutat cu specialiști în psihologie și pediatrie despre cele mai răspândite mituri legate de parentingul cu blândețe și despre diferența dintre ceea ce circulă pe rețelele sociale și principiile reale ale acestei abordări. Una dintre probleme este ceea ce experții numesc „perfecționismul performativ”: presiunea resimțită de părinți de a fi permanent calmi, perfect echilibrați și disponibili emoțional pentru copil. Realitatea este însă mult mai nuanțată decât imaginea construită în filmulețele virale.

Parentingul cu blândețe nu înseamnă că nu ai voie să spui „nu”

Una dintre cele mai răspândite interpretări greșite este că, dacă alegi parentingul cu blândețe, nu îi mai poți spune copilului „nu”. Această abordare este prezentată uneori ca fiind concentrată excesiv pe dorințele și nevoile copilului, în detrimentul regulilor și limitelor. În realitate, este mai apropiată de alte stiluri parentale decât ai putea crede.

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