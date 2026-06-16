Ludovic Orban face un apel către Nicușor Dan în privința lui Adrian Veștea. „Pun și eu o întrebare. Nu retorică”

Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să revoce de urgenţă mandatul acordat lui Adrian Veştea, care „din acest moment, este premierul nimănui”, a declarat marţi dimineaţa liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban.

„Partidul Naţional Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susţine învestirea unui guvern condus de premierul desemnat. Din acest moment, Veştea este premierul nimănui. Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să revoce de urgenţă mandatul acordat lui Adrian Veştea, dacă mai are vreo urmă de decenţă şi de respect pentru democraţie, pentru litera şi spiritul Constituţiei şi pentru românii care l-au votat la alegerile prezidenţiale”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului premier, trebuie demarată o nouă rundă de consultări cu partidele politice parlamentare, consultări care au fost cerute luni seară, şi de liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Președintele l-a asigurat pe Veștea că există majoritatea pentru învestirea unui guverrn. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40,50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului”, a continuat Orban.

„Pun și eu o întrebare. Nu retorică. Dacă există posibilitatea de a obține aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicușor Dan nu folosește aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?”, s-a întrebat liderul Forța Dreptei.

Adrian Veștea nu renunță

Adrian Veștea nu și-a depus marți mandatul de premier desemnat, așa cum îi ceruse partidul său să o facă, în urma ședinței de luni în care conducerea PNL a decis clar că nu susține Guvernul Veștea.

În cazul în care Adrian Veștea nu își depune mandatul, urmează să fie luate măsuri pentru excluderea sa din partid.

În acest timp, astăzi, liderii UDMR se reunesc pentru a decide dacă susțin sau nu Guvernul Veștea. Tot azi trebuia să fie și o întâlnire Veștea-PSD, însă aceasta a fost amânată.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, are nevoie de 233 de voturi ca un guvern condus de el să treacă de votul parlamentului.