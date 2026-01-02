Ludovic Orban, mesaj voalat despre George Simion: „S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli”

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a publicat vineri un text pe Facebook în care spune că nu are nimic cu „ideea ca un fost șef de galerie să se implice în politică”, dar susține că „șeful de galerie care a scos capul în politica noastră este pe dos”: „S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli”. Deși nu-l numește direct, Orban face trimitere la liderul AUR, George Simion, despre care s-a spus în spațiul public că în trecut a fost șef de galerie.

George Simion a fost, conform DigiSport.ro, unul dintre cei care au contribuit la apariția grupărilor Honor et Patria și Uniți Sub Tricolor, care reunesc suporteri ai echipei naţionale a României. Publicația sportivă notează că Simion a fost suprins la anumite meciuri în sectorul în care se aflau suporterii „Uniți Sub Tricolori”, iar acțiunile ultrașilor au adus mai multe penalizări Federației Române de Fotbal din partea FRF.

„Nu am fost șef de galerie”, preciza, într-un articol de pe blogul său, George Simion, în august 2024.

Ludovic Orban: „Nu-i de colea să te accepte ca lider câteva mii de tineri care susțin înfocat o echipă”

Ludovic Orban, care conduce și Partidul Forța Dreptei, pe care l-a fondat după plecarea sa din PNL, a scris în textul său de vineri de pe Facebook că nu are nimic cu șefii de galerie, pentru că „nu-i de colea să te accepte ca lider câteva mii de tineri care susțin înfocat o echipă”.

„Nu am nimic nici cu ideea ca un fost șef de galerie să se implice în politică. Cu condiția să fi fost un adevărat șef de galerie. Care să fi susținut echipa la greu, care să fi creat scandări frumoase, care să fi învățat galeria să cânte, care să creeze decoruri spectaculoase”, conform fostului consilier prezidențial.

„Ghinionul nostru este că șeful de galerie care scos capul în politică noastră este pe dos. S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături, la aruncat cu diferite obiecte în jucătorii echipei adverse, la scandări jignitoare, la bătăi cu galeriile adverse sau cu forțele de ordine. Și, din păcate, exact asta face și în viața publică”, și-a încheiat Orban mesajul.

Ludovic Orban, așteptat să facă „pasul decisiv” înapoi către PNL

Ludovic Orban aanunțat, într-o postare pe Facebook din decembrie, că ar putea urma „pasul decisiv” înspre PNL.

„În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Orban atunci pe Facebook.

Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021, când a pierdut şefia partidului în faţa lui Florin Cîţu. El a demisionat din PNL în noiembrie 2021, după aproape 30 de ani, şi, alături de alţi 15 parlamentari, a creat Forţa Dreptei.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat recent că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru.

În aceeaşi zi, Ludovic Orban, a anunţat că formaţiunea politică ar putea fuziona, prin absorbţie, cu PNL anul viitor, însă a precizat că, înainte de „negocierile efective”, trebuie „un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide”.

Orban a mai spus că a discutat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, convenind că există „deschidere pentru a începe aceste discuţii”.