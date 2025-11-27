Ludovic Orban își anunță susținerea pentru Ciprian Ciucu, la o săptămână după ce a fost dat afară de la Cotroceni pentru că l-a criticat pe Drulă

Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, joi, într-o conferinţă de presă, relatează News.ro.

El a precizat că „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă”.

„Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea PSD de caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poate să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a mai spus Orban.

Ce a spus Orban despre revenirea în PNL

Fostul premier a declarat că a vorbit pe acest subiect și cu președintele PNL Ilie Bolojan. Întrebat dacă a discutat și despre o eventuală revenire a celor de la Forța Dreptei la PNL, Orban a răspuns: „A rămas că vom continua discuția, pot să vă spun că există deschidere de ambele părți.”

Răspunzând la o întrebare ulterioară legată de convorbirea cu primul-ministru, Ludovic Orban a evocat și relațiile bune pe care le-a avut cu Bolojan de-a lungul timpului.

„Eu am avut o relație foarte bună cu Ilie Bolojan încă de când era secretar general al Guvernului. El nu l-a susținut pe Florin Cîțu (la Congresul PNL din septembrie 2021 – n.red.) , a lăsat organizația Bihor să voteze cu mine. Relațiile mele cu el sunt de notorietate de respect reciproc și colaborare”, a mai spus Orban.

Săptămâna trecută, Ludovic Orban a părăsit funcția de consilier prezidențial, la doar o lună și jumătate de la numire. Anterior, surse politice declaraseră pentru HotNews că Nicușor Dan ia în calcul să renunțe la Orban în urma declarației acestuia în care îl critica pe Cătălin Drulă ca folosește imaginea președintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Demis după o lună și jumătate

Ludovic Orban fusese numit de Nicușor Dan, pe 6 octombrie, consilier prezidențial pentru politică internă. Marți, 18 noiembrie, fostul premier și lider al PNL a fost demis.

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

În primele sale declarații după revocare, Orban a precizat că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.