Ludovic Orban, nou anunț legat de revenirea în PNL

Liderul Forța Dreptei Ludovic Orban a fost invitat duminică la Congresul PNL, iar în discursul său și-a exprimat dorința de a reveni în partid.

Orban le-a „cerut iertare” liberalilor pentru criticile pe care le-a adus în ultimii ani PNL și le-a spus liberalilor că vrea să-și aducă „modesta contribuţie la ceea ce poate face bun PNL pentru România cu Ilie Bolojan şi cu ehipa lui”.

Reporterul HotNews l-a surprins pe fostul premier liberal făcând multe fotografii înainte și după discurs și baie de mulțime.

Întrebat cum vede această primire din partea liberalilor, Orban a spus:

„Este un congres foarte important pentru PNL, primirea de care mă bucur se datorează faptului că îi cunosc personal, pe unii de zeci de ani, alături de care am fost în diferite momente, de la campanii electorale, evenimente de partid și oricând am fost deschis să discut cu ei”, a spus Orban pentru HotNews.

De asemenea, întrebat cât de aproape e revenirea sa în PNL, Orban a răspuns rapid: „aproape, aproape”.

Orban a fost la șefia PNL în perioada 2017 – 2021 și premier între noiembrie 2019 și decembrie 2020.

El conduce partidul Forța Dreptei, pe care l-a înființat după ruptura sa de PNL de la sfârșitul anului 2021.