Ludovic Orban, prezent la Congresul PNL. A cerut voie să se „întoarcă acasă”

Liderul Forța Dreptei Ludovic Orban a venit la Congresul extraordinar al PNL, deocamdată „în calitate de invitat”.

12:42

În discursul ținut la Congres, Ludovic Orban a cerut delegaţilor prezenţi să le dea voie liberalilor din Forţa Dreptei să se „întoarcă acasă pe uşa din faţă”.

„După cinci ani mă întorc acasă! Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veţi vrea alături de voi pentru că vreau să-mi aduc şi eu modesta contribuţie la ceea ce poate face bun PNL pentru România cu Ilie Bolojan şi cu ehipa lui”, şi-a început Ludovic Orban discursul.

El şi-a „cerut iertare” pentru criticile pe care le-a adus în ultimii ani PNL, arătând că nu a spus acele lucruri cu rea-credinţă, ci pentru a atrage atenţia asupra unor greşeli ale partidului.

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Știrea inițială:

„Mă bucur că președintele PNL m-a invitat la congres. După 5 ani sunt din nou la un congres PNL, deocamdată în calitate de invitat, dar un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și destinul PNL”, a declarat Orban într-o declarație de presă jurnaliștilor.

Întrebat dacă va reveni în PNL, fostul premier liberal a răspuns că „vom purta negocieri în acest sens”.

„Am disuctat de principiu cu Ilie Bolojan și există o deschidere din partea noastră, Forța Dreptei”a spus Orban.

„Răspunsul la întrebare, din partea mea, da, categoric, noua linie a PNL, noua gândire și strategie politică mă reprezintă și sunt convins că pot să pun și eu umărul cu modestele mele puteri și ale colegilor mei să participăm la o construcție serioasă a unui partid liberal”, a mai spus Orban.

Orban a fost la șefia PNL în 2017 și premier între noiembrie 2019 și decembrie 2020.

El conduce partidul Forța Dreptei, pe care l-a înființat după ruptura sa de PNL de la sfârșitul anului 2021.