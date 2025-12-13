Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump / Ce a făcut SUA la schimb

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu un emisar al președintelui american Donald Trump, potrivit unui comunicat al SUA, citat de Reuters.

În schimb, Statele Unite au acceptat să ridice sancțiunile impuse potasiului din Belarus. Potasiul este un element esențial în producția de îngrășăminte, iar fostul stat sovietic este unul dintre cei mai mari producători de potasiu la nivel mondial.

Eliberarea deținuților a fost de departe cea mai amplă măsură de acest tip luată de Lukașenko de când administrația Trump a început, în acest an, discuții cu liderul autoritar aflat de mult timp la putere, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Guvernele occidentale îl evitaseră anterior, din cauza reprimării dure a opoziției și a sprijinului acordat Rusiei în războiul din Ucraina.

„Recunoscători lui Trump”

Bialiatski, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2022, este un activist pentru drepturile omului care a militat ani la rând în favoarea deținuților politici, înainte de a deveni el însuși unul dintre ei. El se afla în detenție din iulie 2021.

Printre persoanele eliberate se numără și Maria Kalesnikava, unul dintre liderii protestelor de masă împotriva lui Lukașenko din 2020, precum și Viktar Babaryka, arestat în același an în timp ce se pregătea să candideze împotriva președintelui la alegeri.

Tatsiana Khomich, sora Mariei Kalesnikava, a declarat pentru Reuters că a vorbit cu aceasta la telefon.

„Mi-a spus că este foarte fericită că a fost eliberată, că este recunoscătoare Statelor Unite și lui Trump pentru eforturile depuse în coordonarea acestui proces, precum și tuturor țărilor implicate.”

Nu era imediat clar încotro se îndreptau deținuții eliberați după punerea lor în libertate. La eliberări anterioare, aceștia au părăsit Belarusul prin Lituania.

Oficiali americani au declarat pentru Reuters că dialogul cu Lukașenko face parte dintr-un efort de a-l îndepărta, cel puțin parțial, de influența lui Vladimir Putin, o strategie privită până acum cu un scepticism extrem de opoziția belarusă.

Emisarul lui Trump, John Coale, le-a spus anterior jurnaliștilor la Minsk: „Conform instrucțiunilor președintelui Trump, noi, Statele Unite, vom ridica sancțiunile asupra potasiului.”

Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni extinse Belarusului după ce autoritățile de la Minsk au lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor, în urma alegerilor contestate din 2020, arestând aproape toți opozanții lui Lukașenko care nu au fugit în străinătate.

Sancțiunile au fost înăsprite după ce Lukașenko a permis ca Belarusul să fie folosit ca bază de lansare pentru invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Relaxarea sancțiunilor asupra potasiului, un impuls pentru economia Belarusului

Opoziția belarusă aflată în exil și-a exprimat recunoștința față de Trump și a declarat că faptul că Lukașenko a acceptat eliberarea deținuților în schimbul concesiilor legate de potasiu demonstrează eficiența sancțiunilor.

Opoziția a subliniat constant că vede demersurile lui Trump către Lukașenko ca pe un efort umanitar, însă consideră că sancțiunile Uniunii Europene ar trebui să rămână în vigoare.

„Sancțiunile SUA vizează oamenii. Sancțiunile UE urmăresc o schimbare sistemică, oprirea războiului, facilitarea unei tranziții democratice și asigurarea răspunderii. Aceste abordări nu se contrazic, ci se completează”, a declarat lidera opoziției belaruse din exil, Sviatlana Țihanovskaia, într-un comunicat.

Lukașenko a negat anterior existența deținuților politici în Belarus și i-a descris pe cei vizați drept „bandiți”. Chiar și în luna august, el se întreba de ce ar trebui să elibereze persoane pe care le consideră opozanți ai statului și care ar putea „porni din nou un război împotriva noastră”.

Trump l-a descris public pe Lukașenko drept „președintele foarte respectat al Belarusului”, o caracterizare care intră în contradicție cu poziția opoziției, care îl consideră un dictator. Trump i-a cerut acestuia să elibereze până la 1.300 sau 1.400 de deținuți, pe care i-a numit „ostatici”.

„Statele Unite sunt pregătite pentru un angajament suplimentar cu Belarusul care să avanseze interesele SUA și vor continua eforturile diplomatice pentru eliberarea deținuților politici rămași în Belarus”, a transmis ambasada SUA în Lituania.

Grupul belarus pentru drepturile omului Viasna – desemnat de autoritățile de la Minsk drept organizație extremistă – estima numărul deținuților politici la 1.227, în ajunul eliberărilor de sâmbătă.