Lukașenko neagă că va mai candida la președinția Belarusului, cu o glumă despre Trump. Ce a spus despre zvonurile că va fi urmat de fiul său

Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru încă un mandat, negând totodată că îl vede pe fiul său drept succesor, relatează Reuters.

Lukașenko, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, conduce autoritar Belarusul de peste trei decenii, iar în ianuarie a fost ales pentru al șaptelea mandat de cinci ani.

Într-un interviu pentru revista TIME, Lukașenko, în vârstă de 70 de ani, a declarat că „nu intenționează” să mai candideze pentru președinția țării, deși a menționat în glumă că președintele american Donald Trump „arată decent” la aproape 80 de ani.

El a spus că oricine l-ar înlocui ar trebui „să nu strice nimic imediat”, ci să continue dezvoltarea țării pentru a evita orice „prăbușire revoluționară”.

Susține că nu îl vede pe fiul său ca succesor

Aleksandr Lukașenko a respins îndelungatele speculații cu privire la posibilitatea de a fi succedat în funcție de fiul său, Nikolai.

„Nu, nu este un succesor. Știam că veți întreba asta. Nu, nu, nu. Întrebați-l singuri, s-ar putea să fie cu adevărat ofensat”, a spus președintele bielorus, conform fragmentelor publicate în limba rusă de agenția de presă de stat bielorusă Belta.

Lukașenko a înăbușit masivele proteste de stradă care au izbucnit în 2020, după o rundă de alegeri pe care opoziția și guvernele occidentale au considerat că le-a fraudat, principalii săi adversari fiind trimiși la închisoare sau forțați să fugă din țară.

Câteva sute de persoane condamnate pentru „extremism” și alte infracțiuni legate de politică au fost eliberate începând de la mijlocul anului 2024, ceea ce analiștii consideră o încercare a lui Lukașenko de a-și ameliora izolarea față de Occident. Cu toate acestea, organizațiile pentru drepturile omului spun că aproape 1.200 de oameni se află în continuare în spatele gratiilor.

Aleksandr Lukașenko neagă că ar exista prizonieri politici în Belarus.