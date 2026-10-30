Lumina Park transformă Grădina Botanică într-o călătorie în jurul lumii, cu decoruri speciale de Halloween

După ce a atras 25.000 de vizitatori de la deschidere, Lumina Park – „Ocolul Pământului” pregătește un nou spectacol tematic la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din București. În weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie, parcul va intra în atmosfera Halloweenului, cu instalații tematice, ateliere pentru copii, pictură pe față și surprize pentru întreaga familie. Sâmbătă, 31 octombrie, programul va fi prelungit până la miezul nopții.

Prima ediție din România a conceptului internațional Lumina Park a debutat cu un interes ridicat din partea publicului, 25.000 de persoane vizitând parcul în primele două săptămânide la deschidere. Succesul lansării a confirmat atractivitatea experienței multimedia în aer liber, care propune o călătorie prin locuri, culturi și tradiții de pe întregul glob, într-un decor construit din lumină, muzică și scenografie.

Desfășurat în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, Lumina Park – „Ocolul Pământului” cuprinde peste 200 de instalații luminoase, dispuse de-a lungul unui traseu de aproximativ 1,5 kilometri. Fiecare zonă are propria identitate vizuală și sonoră, iar vizitatorii descoperă pe parcurs personaje, peisaje și repere culturale inspirate din diferite colțuri ale lumii.

Interesul pentru experiență a fost atât de mare încât biletele pentru primul weekend s-au epuizat înainte de deschiderea zilei de sâmbătă. Pentru a păstra confortul vizitatorilor și timpul necesar explorării traseului, organizatorii au decis să nu suplimenteze biletele pentru zilele respective.

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Articol susținut de Lumina Park