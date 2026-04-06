Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în România și anul acesta. Planul de rezervă al Patriarhiei, dacă escaladează conflictul din Orientul Mijlociu

Patriarhia Română a anunțat că a obținut acordul autorităților din Israel pentru un culoar de zbor care să aducă Lumina Sfântă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în România. În cazul în care situația geopolitică din Orientul Mijlociu se va deteriora, Patriarhia a stabilit o procedură alternativă.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor”, transmite Basilica.ro.

Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către patriarhul Daniel, în jurul orei 19.00. Tradiția a fost inaugurată în anul 2009.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, precizează Patriarhia Română.

În cazul în care zborul nu va mai putea fi efectuat, parohiilor din țară le va fi distribuită Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim anul trecut, această fiind păstrată permanent aprinsă, într-o candelă specială.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe Israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat arhimandritul Ioan Meiu.