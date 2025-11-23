Sari direct la conținut
B365.ro

Lumini, brazi, vâsc și reni de București. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025

  • B365.ro
HotNews.ro
Lumini, brazi, vâsc și reni de București. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025
Casa Mita Biciclista. Foto: Dreamstime

Oricât de multe ar putea fi neajunsurile din București, există un capitol care se îmbogățește exponențial, de la an la an: cel al locurilor spectaculos împodobite pentru sărbătorile de iarnă.

Clădiri istorice, patrimoniu readus la viață, câte o cafenea pe ce miri ce străduță, un hotel, o florărie sau un restaurant, un detaliu la un etaj spre care își ridici din întâmplare ochii  – într-o plimbare prin oraș, șansele să ajungi în fața unei spectaculoase povești de Crăciun sunt realmente mari.

Multe din locurile “instagramabile” consacrate s-au pregătit deja pentru Crăciunul 2025, dar sunt multe noutăți promițătoare.

Descoperă, pe B365.ro, un prim top al locurilor perfect instagramabile de Crăciun 2025.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro