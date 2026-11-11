Luminițe de Crăciun și decorațiuni de 6 milioane de euro, în Sectorul 3. „Facem Las Vegas?”, întreabă un consilier. „Oamenii își doresc”, îi răspunde viceprimarul 

Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat încheierea unui acord-cadru pe trei ani cu una din companiile municipale ale Primăriei pentru achiziția, montarea și depozitarea decorațiunilor de Crăciun. Proiectul primise aviz negativ în Comisia de buget, însă a avut voturile necesare din partea consilierilor.

„În Sectorul 6, în Sectorul 2 dau 2-3 milioane sau în alte orașe, ca Brașov sau Constanța, vorbim de 3 milioane. La noi e nevoie de 31 de milioane, într-adevăr pe 3 ani, dar tot înseamnă o sumă destul de mare”, a spus Cătălin Moldoveanu, consilier local PNL, în ședința Consiliului Local, de miercuri, 11 noiembrie.

El a mai spus că suma alocată pentru iluminatul festiv este una prea mare. „Facem Las Vegas în Sectorul 3?”, a continuat el.

„Extraordinar de multe reproșuri”

În replică, viceprimarul Adrian Cocoș (PSD) a declarat că acordul-cadru nu presupune cheltuirea tuturor banilor.

„Este o chestie de principiu prin care noi putem cheltui de la 1 leu până la toată suma în următorii 3 ani de zile”, a spus el.

Apoi a explicat că, de când este „consilier local, din 2020 până astăzi”, primește „extraordinar de multe mesaje, păreri și reproșuri că Primăria nu se implică suficient de mult pentru această iluminare festivă”.

„Suntem nevoiți să luăm o decizie în direcția în care majoritatea ăsta își doresc. Adică oamenii ne reproșează în fiecare an faptul că am pus puține luminițe și că își doresc. Ne reproșează foarte mult că de ce doar zona de centru este iluminată festiv și zona periferică nu. Asta își doresc ei”, a afirmat Cocoș.

„Poate ar trebui să fim atenți cum cheltuim banii”

Viceprimarul a insistat că oamenii vor ieși pe străzi ca să vadă decorațiunile.

„Este bucurie, este bucuria sărbătorilor. Adică au fost momente și mai grele în istoria României când totuși au fost luminițe pe stradă. O lună de zile nu moare nimeni dacă punem aceste luminițe”, a mai spus Cocoș.

Theodor Savuscan, consilier local USR, a vorbit și el despre aspectul financiar.

„Dacă cetățenilor le pasă de consumul lor și de fiecare bec din casă, fiecare leuț, mai ales în perioada actuală, cred că ar trebui și nouă, atât ca și consilier, cât și ca primărie, ca instituție cu totul, să fim atenți cum cheltuim banii cetățenilor, până la urmă”, a explicat Savuscan.

În final, proiectul însă a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 0 împotrivă și 10 abțineri.

Decorații și pentru Crăciun, și cu „I ♥ S3”

Acordul-cadru aprobat de consilieri are două componente: ornamente permanente, montate pe stâlpi și păstrate pe toată durata acordului-cadru (cu motivul „I ♥ S3”), și ornamente sezoniere, montate doar pe perioada sărbătorilor de iarnă, apoi demontate și depozitate la furnizor.

Contractul acoperă trei sezoane festive, 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029, și include transportul, montarea, demontarea, mentenanța și depozitarea decorațiunilor.

Pentru sărbătorile de iarnă 2026–2027, contractul vizează amenajarea iluminatului festiv pe axa Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady, de aproximativ 4,5 km, de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Bd. 1 Decembrie 1918, pe ambele sensuri de circulație, inclusiv zona mediană, scuarurile și intersecțiile principale.

„Scopul este extinderea amenajărilor festive dincolo de zona centrală, către cartierele dens populate Dristor, Titan, 1 Decembrie și Pallady”, scrie în document.

În referatul de aprobare se menționează o limită de 6,2 milioane lei fără TVA pentru contractul subsecvent nr. 1, adică cel pentru Sărbătorile din sezonul 2026–2027. Adică echivalentul a 1,16 milioane de euro.

Anul trecut, iluminatul festiv a costat 1,8 milioane lei – adică echivalentul a 337.000 de euro.

Cât costă decorațiunile. Brad alb de zece metri, la 35.000 de euro

Este vorba despre 118 tipuri de decorațiuni, de la reni, sănii, brazi de crăciun și până la perdele de luminițe.

De exemplu, pentru brad alb-argintiu de 10,5 m, prețul ofertat este de 185.100 lei, aproape 35.000 de euro.

Un con 3D „Nervios” de 10 metri are prețul ofertat de 169.950 lei (aproape 32.000 de euro), o caleașcă cu cai – 161.700 lei (peste 30.000 de euro), gramofon cu arcadă de note – 110.000 lei (circa 20.600 de euro), sanie – 25.735 lei (circa 4.800 de euro), Moș Crăciun 3D – 39.900 lei (circa 7.500 de euro), ren/cerb 3D – 39.900 lei (circa 7.500 de euro).

Acordul cadru mai prevede, în mare, achiziția a:

500 de perdele luminoase LED – 2 milioane lei fără TVA (circa 374.500 de euro).

200 de reni 3D – 798.000 lei (circa 149.400 de euro).

20 de ursuleți cu tobă 3D – 568.000 lei (circa 106.400 de euro).

30 de jumătăți de glob 3D – 540.000 lei (circa 101.100 de euro).

30 de ansambluri cu trei stâlpi – 510.000 lei (circa 95.500 de euro).

Prețurile unitare includ transportul, montarea, punerea în funcțiune, mentenanța, demontarea și depozitarea. Prin urmare, nu reprezintă doar prețul de cumpărare al decorațiunilor.

Toate ornamentele devin proprietatea Sectorului 3 al Municipiului București.

Cum se face atribuirea contractului

Primăria Sectorului 3 atribuie contractul fără licitație deschisă, prin procedura prevăzută la articolul 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Este vorba despre o atribuire directă, în baza unor oferte solicitate, către compania municipală Algorithm Residential S3.

La compania Algorithm Residential S3 SRL acționar este Sectorul 3, cu peste 99,9%, iar restul aparține de societatea Administrare Active Sector 3 SRL, care este tot a Sectorului 3. Societatea a fost singura care a depus ofertă în această procedură.

Oferta inițială a fost de 31.887.553,50 lei cu TVA, iar oferta finală, după analiză, este de 31.784.703,50 lei cu TVA.

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