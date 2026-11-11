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Actualitate

Luminițe de Crăciun și decorațiuni de 6 milioane de euro, în Sectorul 3. „Facem Las Vegas?”, întreabă un consilier. „Oamenii își doresc”, îi răspunde viceprimarul 

Catiușa Ivanov
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Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat încheierea unui acord-cadru pe trei ani cu una din companiile municipale ale Primăriei pentru achiziția, montarea și depozitarea decorațiunilor de Crăciun. Proiectul primise aviz negativ în Comisia de buget, însă a avut voturile necesare din partea consilierilor. 

  • „Vorbim de o sumă de 31 de milioane de lei”, a spus Cătălin Moldoveanu, consilier local din partea PNL, care a făcut apoi comparație cu sumele alocate de alte sectoare ale Capitalei și de orașe precum Brașov sau Constanța.
  • „Cred că ar trebui să fim atenți cum cheltuim banii cetățenilor până la urmă”, a spus și consilierul USR, Theodor Savuscan. 
  • În replică, viceprimarul Adrian Cocoș (PSD) a spus că locuitorii își doresc decorațiuni. „Ne reproșează în fiecare an că am pus puține luminițe”