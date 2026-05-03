„Lupoaica” a cucerit plaja Copacabana. 2 milioane de fani, la mega-concertul gratuit susținut de Shakira în Rio

Shakira a susținut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Sursă foto: Silvia Izquierdo / AP / Profimedia

Între hituri și declarații de dragoste pentru Brazilia, vedeta pop columbiană Shakira a încântat sâmbătă seara o mulțime imensă în cadrul unui mega-concert gratuit pe legendara plajă Copacabana din Rio de Janeiro, transmite AFP.

Potrivit primăriei, două milioane de persoane au răspuns la chemarea „lupoaicei”, porecla cântăreței în vârstă de 49 de ani.

Sub lumina lunii pline, silueta acestui animal formată din drone s-a conturat pe cer cu câteva minute înainte de începerea spectacolului, în aplauzele publicului.

Spectatorii au izbucnit în urale când, cu o întârziere de peste o oră, vedeta îmbrăcată într-un costum strălucitor în culorile Braziliei a ajuns pe scena monumentală de 1.345 m², montată special pentru această ocazie în fața legendarului Copacabana Palace, unde este cazată.

„Brazilia, te iubesc! Este magic să ne gândim că suntem aici, milioane de suflete reunite, gata să cântăm, să dansăm, să ne emoționăm și să reamintim lumii ce contează cu adevărat”, a spus ea.

Evenimentul la care au fost Madonna și Lady Gaga

Acest eveniment a fost inaugurat în 2024 de Madonna, care a atras 1,6 milioane de spectatori, înaintea celor 2,1 milioane de admiratori reuniți de Lady Gaga anul trecut, potrivit cifrelor municipalității.

Shakira a schimbat ținutele la fel de des cum a interpretat hiturile, de la „Hips don’t lie” la „La bicicleta”, trecând prin „Waka Waka”, piesa oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2010 din Africa de Sud.

Ea s-a putut baza pe invitați de marcă: Caetano Veloso și Maria Bethania, frate și soră, legende ale muzicii braziliene, precum și popstarul Anitta.

Shakira, relație specială cu Brazilia

Shakira are o relație specială cu Brazilia. Columbianca a concertat acolo de numeroase ori din 1996 și vorbește fluent portugheza.

La Rio a lansat în februarie 2025 turneul său mondial intitulat „Las mujeres ya no lloran” („Femeile nu mai plâng”), după numele ultimului său album de studio.

Albumul conține hitul „Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, despre despărțirea ei de fostul fotbalist spaniol Gerard Piqué. Cu acest titlu furios a încheiat concertul de peste două ore.

Primăria din Rio speră la beneficii economice de peste 800 de milioane de reali, echivalentul a 136 de milioane de euro.

Măsuri de securitate mai aspre

Organizarea unui mega-concert anual face parte dintr-o strategie de succes pentru stimularea turismului: orașul a primit 2,1 milioane de turiști străini în 2025, un record.

Autoritățile au întărit și mai mult măsurile de securitate pentru această ediție, mobilizând aproximativ 8.000 de agenți și drone.

Anul trecut, a doua zi după spectacolul Lady Gaga, poliția a anunțat că a dejucat un atentat cu bombă pus la cale de un grup care „răspândea discursuri de ură”, în special împotriva comunității LGBT.