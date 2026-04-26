Lupte aprige în Mali între tuaregii sprijiniți de Al-Qaida și armata ajutată de forțe Wagner: „Vrem să-i alungăm pe ultimii combatanți ruși”

Luptele au reizbucnit duminică în orașul Kidal, din nordul Maliului, între rebelii tuaregi susținuți de jihadiștii Al-Qaida și armata maliană sprijinită de mercenari ruși, anunță AFP, care a aflat informații de la rebelii tuaregi și de la un ales local.

FLA, gruparea separatistă care revendică teritoriul Azawad din nordul Maliului, a dat asigurări sâmbătă că deține controlul asupra Kidal după luptele din acest oraș, unul dintre cele vizate de atacurile coordonate pe care rebeliunea tuaregă le-a desfășurat împreună cu jihadiștii din JNIM.

„Luptele au reizbucnit la Kidal în această dimineață (duminică). Vrem să-i alungăm pe ultimii combatanți ruși care s-au refugiat într-o tabără”, a declarat pentru France Presse un purtător de cuvânt al rebelilor tuaregi, Mohamed Ramdane.

Informația a fost confirmată de un ales local. „Astăzi, duminică, luptele au reînceput la Kidal între armata maliană, ruși și rebeli (tuaregi). Locuitorii au auzit focuri de armă. Se trage”, a declarat pentru acest ales local, care a cerut să rămână anonim din motive de siguranță.

Orașul Kidal, bastion al rebeliunii tuareg, a fost recucerit în noiembrie 2023 de armata maliană, sprijinită de combatanții grupului paramilitar rus Wagner, punând capăt unei perioade de peste un deceniu de control exercitat de grupurile rebele.

FLA afirmă, de asemenea, că a preluat controlul asupra mai multor poziții din regiunea Gao (nord).