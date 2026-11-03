„M-a lăsat pe seen!”. Cum ajunge tăcerea online să strice prieteniile adolescenților

„Am spus ceva greșit? De ce le răspunde altora la mesaje și mie nu? Nu mai vrea să fim prieteni? De ce m-a lăsat pe seen?” În adolescență, lipsa unui răspuns la un mesaj pe Insta sau WhatsApp poate fi semnul sfârșitului unei relații. Cum interpretează tinerii acest „seen” și cum îi pot ajuta părinții să nu transforme o neînțelegere într-o ruptură definitivă?

Are 13 ani și își verifică telefonul pentru a cincea oară în zece minute. Stă pe canapea, e bosumflată și răspunde în doi peri când o întrebi ce are. Pe ecran, conversația s-a oprit la un mesaj trimis de ea. Dedesubt scrie „Seen”.

Între timp, prietena/prietenul a mai fost online. Adolescenta deschide din nou aplicația, verifică dacă a primit vreun răspuns și lasă telefonul lângă ea. Peste câteva minute, ia de la capăt operațiunea. Pentru un părinte, situația poate părea lipsită de importanță. Poate că omul e ocupat, poate că nu are chef să vorbească. Dar adolescenta se întreabă altceva: dacă a avut timp să-mi citească mesajul și să intre din nou pe aplicație, de ce nu mi-a răspuns?

„M-a lăsat pe seen” este expresia prin care adolescenții spun că cineva le-a citit mesajul fără să le răspundă. Seen înseamnă „văzut” în engleză și apare în unele aplicații pentru a confirma citirea unui mesaj. Pe WhatsApp, același lucru este indicat de cele două bife albastre. Confirmarea de citire nu spune însă nimic despre motivul pentru care răspunsul întârzie.

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