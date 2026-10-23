„M-am culcat bogat și m-am trezit sărac”: Turcii ce și-au pus economiile în fonduri de investiții se tem că nu își vor mai vedea banii

Parlamentul Turciei a aprobat o lege care reglementează lichidarea a peste 100 de fonduri de investiții pe care autoritățile le-au înghețat, însă legea lasă loc de incertitudine în ceea ce privește despăgubirile acordate multor investitori ale căror economii sunt blocate de peste o lună, relatează Reuters.

Sectorul fondurilor de investiții din Turcia a intrat în criză după ce autoritățile de reglementare au dispus luna trecută lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți de administrare a activelor, în urma avertismentelor unor administratori că nu își pot onora plățile aferente răscumpărărilor.

În doar trei ani, fondurile ajunseseră să dețină active în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, în condițiile în care aproape jumătate de milion de investitori, printre care politicieni, foști oficiali și celebrități, au căutat să obțină randamente substanțiale pentru a compensa deprecierea lirei turcești și inflația ridicată.

Această expansiune a continuat chiar și după ce autoritățile turce au susținut că unele fonduri erau folosite pentru manipularea pieței.

Criza a împins piața de acțiuni într-o piață de tip „bear”, caracterizată prin scăderi susținute ale prețurilor, indicele principal al bursei turce înregistrând în septembrie cea mai slabă evoluție lunară din 2008 încoace.

Cum a crescut apetitul turcilor pentru fonduri de investiții pe bursă

Turcia a menținut o politică monetară restrictivă pentru a aduce sub control inflația galopantă din ultimii ani și a încuraja economisirea în lire turcești. Acest lucru a stimulat interesul pentru fondurile care promiteau randamente mai mari decât inflația și dobânzile oferite de bănci pentru depozitele în lire.

Însă unele fonduri de investiții au ajuns să își concentreze deținerile într-o singură acțiune sau într-un singur activ, în timp ce altele aveau doar un număr restrâns de investitori.

Unele dintre aceste fonduri au tranzacționat acțiuni ale unor companii mici, listate recent la bursă, care în general nu aveau volume mari de tranzacții. Achizițiile mari de acțiuni ale acestora de către fonduri duceau la creșteri puternice ale prețurilor acțiunilor, ceea ce majora și randamentele zilnice ale fondurilor care ajungeau să dețină respectivele acțiuni.

Un fond poate părea foarte valoros pe hârtie, dar dacă deține acțiuni de care alți investitori nu sunt interesați, nu le poate vinde neapărat rapid la prețul contabil. Dacă mulți investitori solicită simultan banii înapoi, administratorul poate fi obligat să vândă în pierdere.

Problema a devenit acută când fondul Pusula Portföy nu a reușit să onoreze la timp anumite cereri de răscumpărare. Au urmat probleme la Tera Portföy.

Oficialii turci au avertizat încă din luna noiembrie a anului trecut cu privire la manipularea pieței prin intermediul fondurilor de investiții.

„Știm că aceste manipulări sunt realizate în special prin intermediul anumitor fonduri”, a declarat la momentul respectiv ministrul turc al finanțelor Mehmet Simsek, adăugând că lacunele din cadrul de reglementare vor fi remediate.

Bursa din Istanbul, FOTO: Yasin Aras / AFP / Profimedia

„M-am culcat bogat și m-am trezit sărac”

Legea adoptată joi seara de către parlamentul de la Ankara stabilește un cadru pentru rambursări după ce autoritățile de reglementare au dispus lichidarea fondurilor luna trecută. Ea prevede ajustarea plăților în funcție de inflație și plăți interimare de până la 1 milion de lire turcești (20.110 dolari).

Cu toate acestea, rămâne neclar ce sumă vor reuși în cele din urmă să recupereze investitorii cu dețineri mai mari din activele fondurilor, despre care autoritățile suspectează că au fost manipulate și că valoarea lor a fost umflată artificial.

„M-am culcat bogat și m-am trezit sărac”, a declarat pentru Reuters Enes Kilic, un inginer în vârstă de 29 de ani din Istanbul, care a spus că a investit aproximativ 5 milioane de lire turcești în mai multe dintre aceste fonduri, inclusiv sumele obținute din vânzarea economiilor sale în aur.

Acesta a spus că intenționa să folosească banii pentru a cumpăra o locuință pentru familia sa și că a transmis un ordin de vânzare pe 16 septembrie, cu o zi înainte de anunțarea neîndeplinirii obligațiilor de plată și a demarării procedurii de lichidare.

Mulți oameni spun că proiectul de lege nu îi lămurește când și câți bani vor primi înapoi

Legislația acordă prioritate protejării micilor investitori și stabilește reguli privind plățile către sute de mii de investitori care nu au putut să își acceseze banii.

Ministrul finanțelor Simsek a declarat marți că lichidarea fondurilor administrate de patru dintre cele șapte companii va fi finalizată în curând și că, în baza legii, aproximativ 390.000 de conturi de investitor vor primi rambursări.

Mulți investitori spun că încă nu știu când își vor primi banii și ce sumă vor reuși să recupereze.

„Am auzit despre plăți în avans, dar nu există informații despre valoarea sumei pe care o vom primi. Procesul nu este transparent. Ce se întâmplă dacă nu mai rămân bani în fondurile mele?”, a spus Kilic.

O altă investitoare, în vârstă de 40 de ani, care a cerut să nu îi fie dezvăluit numele, a declarat că a investit banii obținuți din vânzarea unei locuințe pentru a-și putea îngriji soțul diagnosticat cu cancer.

Ea a explicat pentru Reuters că, după ce s-au mutat din Franța în Turcia, familia nu a mai beneficiat de acoperire prin sistemul de asigurări sociale și a suportat din propriul buzunar costurile tratamentului, consumând astfel o mare parte din economii. Femeia a adăugat că familia avea peste 10 milioane de lire turcești blocate în aceste fonduri.

„Acești bani nu sunt doar o cifră. Ei înseamnă speranță, sănătate și viitorul nostru”, a spus ea. „A trecut deja o lună întreagă, iar noi am supraviețuit folosind cardurile de credit. Dacă plățile vor întârzia și mai mult, tratamentul soțului meu ar putea fi întrerupt”, a adăugat femeia.