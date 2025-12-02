„Mă bucur foarte mult să vă văd”. Putin i-a primit pe trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, la Kremlin pentru a discuta despre planul american privind pacea în Ucraina

Steve Witkoff (al doilea din stânga), emisarul special al președintelui SUA, însoțit de omul de afaceri Jared Kushner (ultimul din stânga), și președintele Vladimir Putin (al treilea din dreapta), însoțit de trimisul său special Kirill Dmitriev (dreapta) și de consilierul Iuri Ușakov (al patrulea din dreapta), poartă discuții la Kremlin, în Moscova, pe 2 decembrie 2025. FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți, la Kremlin, cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre o posibilă soluție care să pună capăt celui mai sângeros conflict european de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

Chiar înainte de întâlnire, Putin a avertizat Europa că va suferi o înfrângere rapidă dacă va intra în război cu Rusia și a respins contrapropunerile europene privind pacea în Ucraina, considerându-le absolut inacceptabile pentru Rusia.

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să pună capăt războiului, dar eforturile sale de până acum, inclusiv summitul cu Putin din Alaska, desfășurat în august, și întâlnirile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, nu au adus încă pacea.

Săptămâna trecută a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace ale Washingtonului, care i-au alarmat pe oficialii ucraineni și europeni. Oficialii au afirmat că aceste propuneri se înclină în fața principalelor cerințe ale Moscovei privind neaderarea Kievului la NATO, controlul rus asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei și restricții impuse asupra armatei ucrainene.

Puterile europene au venit apoi cu o contrapropunere, iar la discuțiile de la Geneva, Statele Unite și Ucraina au anunțat că au creat un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului.

„Mă bucur foarte mult să vă văd”, le-a spus Putin lui Witkoff și Kushner când s-au întâlnit marți seară, la Kremlin.

„Este un oraș magnific”, i-a spus Witkoff lui Putin, după ce emisarul american s-a plimbat mai devreme cu Jared Kushner și cu trimisul liderului rus, Kirill Dmitriev, în Piața Roșie, lângă mausoleul fondatorului statului sovietic, Vladimir Lenin.

Dmitriev și consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, au participat și ei la întâlnirea de la Kremlin, alături de traducători.

Putin îi acuză pe europeni că încearcă să blocheze pacea

Chiar înainte de întâlnirea de la Kremlin, Putin a acuzat Europa că încerca să submineze eforturile de pace ale lui Trump, făcând propuneri despre care știe că Mocova le va considera inacceptabile.

„Ele sunt de partea războiului”, a spus Putin despre puterile europene. „Putem vedea clar că toate aceste schimbări au un singur scop: să blocheze întregul proces de pace, să facă cereri care sunt absolut inacceptabile pentru Rusia”, a afirmat președintele rus.

„Dacă Europa vrea brusc să înceapă un război cu noi și îl începe”, a spus Putin, atunci conflictul s-ar termina atât de repede încât Rusia nu ar mai avea cu cine să negocieze.

De asemenea, Putin a amenințat că va întrerupe accesul Ucrainei la mare, ca răspuns la atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere ale „flotei fantomă” a Rusiei din Marea Neagră. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a afirmat că remarca lui Putin arată că liderul de la Kremlin nu este pregătit să pună capăt războiului.

Forțele ruse controlează acum aproximativ 19% din Ucraina, sau 115.600 km pătrați (45.000 mile pătrate), cu doar un punct procentual mai mult decât acum doi ani, deși au avansat în 2025 cu cel mai rapid ritm din 2022 încoace, potrivit hărților proucrainene.

Dar, după aproape patru ani de război, Rusia nu a reușit să cucerească Ucraina, o țară vecină mult mai mică, care a fost susținută de puterile europene și de Statele Unite.

Președintele Zelenski, vorbind la Dublin, a declarat că totul va depinde de discuțiile de la Moscova.

„Nu vor exista soluții ușoare… Este important ca totul să fie corect și deschis, astfel încât să nu existe jocuri pe la spatele Ucrainei”, a spus liderul ucrainean.

Putin vede o bază pentru „acorduri viitoare”

Putin a spus că discuțiile de până acum nu vizează un proiect de acord, ci o serie de propuneri care, potrivit declarației sale de săptămâna trecută, „ar putea constitui baza pentru acorduri viitoare”.

Liderul de la Kremlin a mai afirmat că este gata să discute despre pace, dar că, dacă Ucraina refuză un acord, forțele ruse vor avansa și vor ocupa și mai mult teritoriu ucrainean.

O sursă rusă a declarat că încercările administrației Trump de a asigura pacea reprezintă cea mai bună șansă de a pune capăt războiului de când negocierile cu Kievul au eșuat, la scurt timp după invazia Moscovei, începută în februarie 2022.

Conflictul a izbucnit pentru prima dată în estul Ucrainei (Donbas) în 2014, după ce un președinte prorus a fost răsturnat în urma Revoluției Maidan din Ucraina. Rusia a anexat peninsula Crimeea, iar separatiștii susținuți de Moscova au luptat împotriva forțelor armate ale Kievului în estul Ucrainei.

Putin, într-o înregistrare video difuzată în ajunul vizitei lui Witkoff, a salutat anunțul comandanților săi militari, care au spus că cucerirea de către trupele lor a orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk, reprezintă o victorie importantă după o campanie îndelungată.

Armata ucraineană a transmis, pentru Reuters, că forțele sale încă dețin controlul asupra părții nordice a orașului și că au atacat trupele ruse în sudul Pokrovskului.

Oficialii americani au estimat numărul victimelor războiului la peste 1,2 milioane de morți și răniți, în total. Nici Ucraina, nici Rusia nu dezvăluie pierderile suferite. Conflictul a provocat, de asemenea, distrugeri pe scară largă în orașele ucrainene și a forțat multe persoane să-și părăsească locuințele.

De când au apărut propunerile preliminare ale SUA, luna trecută, puterile europene au încercat să susțină Ucraina împotriva a ceea ce consideră a fi un acord de pace punitiv, care ar putea deschide Rusia către investiții americane în petrol, gaze și metale rare și ar putea readuce Moscova în G8.

Principalele cereri ale Rusiei includ angajamentul Ucrainei de a nu adera niciodată la NATO, limitarea armatei ucrainene, controlul Rusiei asupra întregului Donbas (regiunile Donețk și Luhansk), recunoașterea controlului Moscovei asupra regiunilor Crimeea, Zaporojie și Herson, precum și protecția oferită vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina.

Ucraina susține că aceste cereri ar echivala cu o capitulare și ar face-o vulnerabilă la o eventuală cucerire din partea Rusiei, deși Washingtonul a propus și o garanție de securitate pe 10 ani pentru Kiev.

Ucraina și puterile europene consideră războiul ca fiind o acaparare imperialistă de teritorii de către Moscova și au avertizat că, dacă Rusia va câștiga, într-o zi va ataca membrii NATO. Zelenski susține că Rusia nu trebuie recompensată pentru războiul pe care l-a început.