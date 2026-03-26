„Mă imploră să facem o înțelegere”. Condiția trasată Iranului de Trump pentru ca SUA să nu devină „cel mai urât coșmar al său”

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, la începutul unei ședințe de cabinet, că ține de liderii Iranului să îl convingă să oprească războiul, susținând că negociatorii „grozavi” ai Teheranului „îl imploră” să facă un acord pentru încheierea ostilităților, au scris CNN și The Guardian.

Teheranul, a avertizat președintele Statelor Unite, trebuie „să își abandoneze definitiv ambițiile nucleare”.

„Vom vedea dacă vor să o facă. Dacă nu, suntem cel mai urât coșmar al lor. Între timp, vom continua să îi spulberăm nestingheriți. Fără oprire, nu există nimic ce ar putea face în legătură cu acest lucru”, a declarat Donald Trump, care susține că liderii Iranului sunt „negociatori grozavi”, dar țara are „luptători slabi”.

„Mă imploră să facem o înțelegere”

Trump susține că Iranul „îl imploră" să facă o înțelegere pentru încheierea conflictului.

„Ca să lămurim lucrurile, am urmărit știrile false din Wall Street Journal și toate poveștile astea care apar, de genul, oh, eu vreau să fac o înțelegere. Ei mă imploră să facem o înțelegere. Nu eu. Ei mă imploră să facem o înțelegere”, a adăugat președintele SUA.

Miercuri, un purtător de cuvânt al armatei iraniene respinsese public propunerea președintelui american pentru o încetare a focului. „A ajuns oare lupta ta interioară în punctul în care tu (Trump) negociezi cu tine însuți?”, a fost declarația ironică a lui Ebrahim Zolfaghari, care a descris eforturile de negociere susținute de Statele Unite drept „o fugă de prelungirea războiului”, potrivit The New York Times.

În schimb, în privat, unii oficiali iranieni spuseseră marți seară că Teheranul ia în calcul să discute cu negociatori americani la Islamabad, în Pakistan, pentru a fi abordată propunerea lui Trump, dar nu vor accepta o încetare temporară a focului, de teama unor eventuale atacuri viitoare din partea Statelor Unite sau a Israelului.

Emisarul lui Trump: „Am fost respinși în mod repetat în tot ceea ce am cerut”

Emisarul său special i-a transmis președintelui că partea americană a prezentat Iranului, prin intermediul guvernului pakistanez, „o listă de acțiuni în 15 puncte”, „iar acest lucru a dus la mesaje și discuții puternice și pozitive”.

Pe de altă parte, Witkoff a adăugat: „Am fost respinși în mod repetat în tot ceea ce am cerut”.

„Ne-ați transmis că preferința dumneavoastră este întotdeauna pacea și că ar trebui să facem din asta prioritatea noastră. Am transmis acest mesaj, domnule, împreună cu cele 15 puncte pentru pace. În cele din urmă, i-am spus Iranului un ultim lucru: nu faceți o nouă eroare de calcul”, a mai spus Steve Witkoff în dialogul cu Donald Trump.