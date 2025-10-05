„Mă știu cu toți. Toată lumea. Înțelegi?”. Cum a fost șantajat șeful companiei care administrează farmaciile Catena de doi polițiști ca să le plătească o mică avere. Unul este soțul unei judecătoare

Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale (DOS) a Poliției Române, structură care pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică în dosarele penale, a recunoscut că a profitat de informațiile confidențiale la care avea acces pentru a obține avantaje financiare de fostul șef al companiei Fildas Trading, companie care administrează lanțul farmaceutic Catena, arată datele dintr-o anchetă DNA. 100.000 de euro a fost suma plătită de director în schimbul clasării unui dosar.

Ofițerul DOS îi prezenta directorului interceptări din dosare, îi explica cum intră noaptea în locațiile celor vizați de mandatele de supraveghere pentru a monta aparatura specială și îl sfătuia cum să se ferească, potrivit hotărârii Tribunalului Argeș.

Pentru că a recunoscut faptele, DNA i-a stabilit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, însă judecătorii au respins, în 17 septembrie, acordul de recunoaștere a vinovăției, motivând că pedeapsa este nejustificat de blândă. Decizia a fost contestată atât de ofițerul inculpat, cât și de DNA.

Ofițerul de la Operațiuni speciale nu acționa singur, ci împreună cu un alt ofițer de la Poliția Argeș, soțul unei judecătoare de la Judecătoria Pitești, conform DNA. Cei doi se află în arest de la începutul lunii august. Luni, 22 septembrie, DNA a dispus trimiterea în judecată a celui de-al doilea ofițer.

Reprezentanții Fildas-Catena au transmis că directorul implicat în dosarul de corupție nu mai lucrează în companie din iulie 2024.

La începutul lunii august, DNA anunța reținerea a doi ofițeri de poliție din județul Argeș, sub acuzația de trafic de influență, șantaj, divulgarea informațiilor secrete de serviciu, respectiv folosirea de informații nepublice în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Cei doi, reținuți și ulterior arestați preventiv, sunt cunoscuți drept polițiști influenți pe plan local. Costinel Iancu este ofițer în cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Pitești, a lucrat ca ofițer în structurile DNA, iar la data punerii sub acuzare deținea aviz DIICOT, ceea ce înseamnă că putea fi cooptat și în dosare ale acestei structuri. Bogdan Robert Pascu este ofițer de poliție judiciară la Inspectoratul de Poliție Argeș, soțul judecătoarei Livia Pascu de la Judecătoria Pitești.

Cei doi ofițeri aveau o relație apropiată, Iancu fiind nașul de cununie al lui Pascu, potrivit datelor din dosarul ajuns pe rolul Tribunalului Argeș și consultat de HotNews. DNA îi acuză că și-au vândut influența unui pion important din industria farmaceutică, pe care presa economică l-a inclus în urmă cu un an în topul „celor mai admirați CEO din România”. Este vorba despre Dragoș Mihai, director general atunci al companiei Fildas Trading, compania care administrează cel mai mare lanț farmaceutic din România, Catena. Fildas se și lăuda cu acest premiu obținut de Dragoș pe site-ul companiei. Mihai Dragoș a intrat în companie ca șef al filialei Pitești în 2000, iar în 2008 a fost promovat ca director general, potrivit sursei citate.

La finalul cercetărilor, ofițerul Costinel Iancu a semnat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției, prin care procurorii propuneau 3 ani de închisoare cu suspendare. În 17 septembrie, Tribunalul Argeș a respins acordul de recunoaștere a vinovăției.

În cazul polițistului Pascu, procurorii au decis trimiterea în judecată prin procedura comună, dosarul fiind înregistrat în 22 august la Tribunalul Argeș.

Cum a pornit totul

În iunie 2021, o sesizare anonimă trimisă unei secții de poliție din Argeș semnala că în comuna Bradu a fost construit un depozit fără a se respecta proiectul și autorizația de construire. În sesizare se menționa că respectivul depozit a fost ridicat de societatea Aquaria Health, controlată de Dragoș Mihai, și a fost închiriat companiei Fildas Trading Pitești, arată ancheta DNA.

Sesizarea a fost înregistrată la Parchetul Judecătoriei Pitești, repartizată inițial unui polițist din cadrul Secției Rurale Albota, iar ulterior redistribuită polițistului Bogdan Robert Pascu, care l-a informat pe ofițerul DOS Costinel Iancu despre dosar.

„În condițiile în care ofițerul de poliție Iancu Costinel îl cunoștea pe Mihai Dragoș, știind despre potențialul său financiar și vulnerabilitățile sale profesionale, în raport de funcția deținută în cadrul S.C. Fildas Trading S.R.L. (director general) și potențialul conflict de interese rezultat din închirierea halei către firma pe care o conducea, conflict cel puțin de natură administrativă, acesta, împreună cu ofițerul Pascu Robert Bogdan au convenit să-i pretindă numitului Mihai Dragoș suma de 100.000 de euro, sub promisiunea că îi vor remite procurorului de caz și-l vor determina, astfel, să adopte o soluție de clasare”, arată procurorul DNA în acordul de recunoaștere a vinovăției.

„M-am speriat”

Audiat de procurori, Dragoș Mihai a detaliat momentul primei întâlniri – ianuarie 2022 – cu polițistul Pascu. Acesta l-a anunțat și despre existența unui dosar penal „în legătură cu anumite relații care ar fi existat cu medicii care prescriu rețete, nivelul de salarizare, beneficii pentru orientarea rețetelor medicale către farmaciile Catena”. Ofițerul i-a arătat mai multe înscrisuri care cuprindeau date din activitatea grupului farmaceutic Fildas, având antetul Ministerului Afacerilor Interne, conform acordului de recunoaștere a vinovăției.

„Cu această ocazie (prima întâlnire cu polițistul Pascu – n.r.)”, mi-a spus că de la nașul său, Iancu Costinel, a aflat că sunt un om corect și de cuvânt, motiv pentru care poate să aibă încredere în mine să oprească acest dosar penal” a declarat Dragoș Mihai la audieri.

Deși a susținut că era convins că acuzațiile nu pot fi probate, directorul Fildas Trading a acceptat să plătească suma de 100.000 de euro cerută de polițiști, în schimbul clasării, invocând rațiuni strategice.

Fiind început de an, urmau să fie reînoite contractele cu producătorii de medicamente iar un astfel de scandal ar fi putut avea repercusiuni asupra societății. În plus, polițistul l-ar fi atenționat că dacă va fi făcut public cazul, imaginea companiei va fi compromisă, chiar dacă ar fi fost găsit nevinovat. Odată intrat în troaca de porci, nu te mai spală nimeni”, i-ar fi spus ofițerul Pascu directorului Dragoș Mihai, potrivit datelor din dosarul ajuns pe rolul Tribunalului Argeș.

„M-am speriat mai ales că era la începutul anului, când trebuiau reînnoite contractele cu producătorii de medicamente iar un astfel de scandal ar fi avut repercusiuni asupra firmei, putând duce la faliment. Mi s-a spus că acest dosar poate fi rezolvat în schimbul unei sume de bani care urma să ajungă la procurorii ce instrumentau dosarul penal, în acest sens comunicându-mi că ar fi necesară suma de 100.000 de euro, sumă care trebuia să ajungă integral la procurori. Nu mi-a indicat numele procurorilor și nici Parchetul care avea în lucru dosarul penal. Suma de bani de 100.000 de euro mi-a indicat-o, scriind-o pe telefon sau pe bilet, cu siguranță evitând să o rostească”, le-a mai spus Dragoș Mihai anchetatorilor.

Banii aruncați în mașina polițistului, pe geam

Mihai Dragoș le-a declarat anchetatorilor că a dat cei 100.000 de euro ceruți de polițist, din economiile personale. O primă tranșă de 20.000 de euro a fost oferită în ziua primei întâlniri, restul de 80.000 de euro fiind dați ulterior. Directorul s-a întâlnit cu polițistul Pascu în zona cartierului Trivale. Acesta i-a cerut să-i arunce banii în mașina în care se afla, prin geamul lăsat deschis, acuză DNA.

Ulterior, directorul Mihai Dragoș s-a întâlnit de mai multe ori cu polițiștii Pascu și Iancu, care l-au asigurat că suma a ajuns la procurorul de caz. În realitate, banii, au fost împărțiți în mod egal de cei doi polițiști.

La scurt timp după ce a primit și tranșa de 80.000 de euro, în 23 februarie 2022, polițistul Bogdan Pascu a întocmit un referat cu propunere de clasare. Soluția propusă a fost validată și de procurorul de caz, câteva luni mai târziu. Procurorul nu a avut nicio implicare, arată ancheta DNA.

Pentru a-l asigura pe Mihai Dragoș că el rezolvat totul, polițistul Pascu i-a arătat pe telefon referatul cu propunerea de arestare. Ulterior, motivând că „telefonul a fost compromis” odată cu fotografierea documentului, polițistul i-a solicitat directorului un telefon IPhone 13. Atât pentru el, cât și pentru Costinel Iancu. Cele două telefoane au fost cumpărate din banii companiei Fildas și oferite polițiștilor, potrivit datelor din dosar.

Motivând că suma de 100.000 de euro a ajuns la procuror, cei doi ofițeri au cerut și pentru ei câte 20.000 de euro. Mihai Dragoș le-a mai oferit doar câte 20.000 de lei.

Presiuni pentru a-i promova soția în cadrul companiei farmaceutice

Ofițerul Costinel Iancu este acuzat că l-a șantajat pe Mihai Dragoș și a făcut presiuni asupra acestuia pentru a-i promova soția în cadrul companiei farmaceutice. Polițistul dorea un post cu program preferențial și salariu mai mare. Acesta amenința că vor avea mari probleme dacă soția nu va fi numită șef la unul dintre depozitele farmaceutice, respectiv diriginte de farmacie.

Iancu îl avertiza pe directorul farma că este un polițist cunoscut în sistem. „Eu aparțin de I.G.P., sunt la București. Toți colegii mei, toți colegii mei de școală, D.O.S.-ul (n.n Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române) toți sunt în București. Am colegi în D.N.A., în D.I.I.C.O.T. Din DIICOT în București știu trei sferturi. DOS-ul meu din București, de sunt 300, mă știu cu toți. Toată lumea. Înțelegi?”, i-a transmis polițistul Iancu, directorului Mihai Dragoș, potrivit interceptării atașate la dosarul ajuns la Tribunalul Argeș.

„Îmi dădea senzația că poate urmări pe oricine”

Pentru a-i câștiga încrederea, Iancu îi arăta directorului Mihai Dragoș interceptări din dosare în care erau vizați oameni de afaceri locali sau îi oferea detalii despre modul în care erau montată aparatura de supraveghere în cazul persoanelor vizate de dosare penale. Iancu i-a divulgat directorului Mihai Dragoș informații despre un șef din cadrul Fildas, vizat de o anchetă penală. O persoană reclamase că percepe o mită de 15.000 de lei în schimbul angajării în cadrul companiei farmaceutice.

„Boss, a făcut denunț, a dat declarație, a stat 4 ore (…) E filmat, o să-ți dau… ”, îl anunța ofițerul Costinel Iancu pe directorul Mihai Dragoș.

„Îmi dădea senzația că poate urmări pe oricine, că poate monta tehnică de interceptare în case, în mașină, în orice, și poate afla informații despre orice persoană”, a declarat directorul Mihai Dragoș la audieri.

Din mita primă și-au cumpărat garsoniere pe Litoral

Pus sub acuzare, polițistul s-a prevalat inițial de dreptul la tăcere. Ulterior, a anunțat procurorul că recunoaște totul și că dorește încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Costinel Iancu le-a declarat anchetatorilor că au convenit să-i ceară banii atunci când a aflat despre dosarul penal care îl viza pe Mihai Dragoș, iar ofițerul Pascu i-a transmis că „l-a simțit speriat” și că i-a lăsat impresia că „ar face orice să scape de acel dosar”, pentru a nu fi concediat de conducerea companiei.

„Cei 100.000 de euro i-am împărțit în mod egal, fiecăruia revenindu-ne câte 50.000 de euro. Banii primiți au fost folosiți de fiecare dintre noi ca și avans pentru achiziționarea unor studiouri în zona Năvodari”, a explicat ofițerul Iancu la audieri, potrivit declarației atașate la dosarul ajuns la Tribunalul Argeș.

Imobilele achiziționate în Năvodari figurează în declarațiile de avere ale ambilor polițiști.

Ofițerul DOS, „puterea și influența”

Ofițerul Costinel Iancu a recunoscut că a făcut presiuni asupra directorului pentru ca soția lui să fie angajată ca șef la depozitul farmaceutic din Ploiești, după concedierea altei persoane, invocând inclusiv dosare fictive.

„Aceste presiuni au constat în invocarea unor dosare penale fictive, pe care doar eu le puteam rezolva, consecințe ce le-ar putea suferi prin fabricarea unor dosare penale, cunoștințele pe care le am din domeniul poliției și justiției, puterea și influența de a face ca anumite persoane să răspundă penal, faptul că este bine să-i fiu prieten pentru că cei care îmi sunt oarecum potrivnici pot păți diverse lucruri, protecția pe care i-o pot oferi în situația în care are anumite probleme penale etc”, a mai declarat polițistul Iancu la audieri.

Lipsa antecedentelor penale, circumstanțele personale, faptul că este integrat social, are studii superioare, precum și atitudinea sinceră avută pe parcursul urmăririi penale au fost motivele invocate de procurorul de caz pentru a propune o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, respectarea unui program de supraveghere timp de 4 ani și interdicția de a mai exercita o funcție publică, respectiv cea de polițist.

Pedeapsa negociată de procuror și inculpat la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției a fost văzută de Tribunalul Argeș, acolo unde a fost trimis pentru validare, drept o soluție mult „nejustificat de blândă” raportat la gravitatea faptelor. În consecință, instața a decis respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Tribunalul a subliniat în decizie cinismul ofițerului DOS, care „a urmărit satisfacerea unor interese pur personale, triviale și nedrepte, fiind chiar dispus să îi sacrifice pe alții pentru a le obține”. Iancu îi avertiza pe Mihai Dragoș că toți cei care se opun angajării soției sale pe postul râvnit în compania farmaceutică vor avea de suferit.

„A uzat, în mod constant, de funcția deținută, de cunoștințele din poliție și din alte medii, atât pentru a crea și menține convingerea persoanei vătămate și a altor interlocutori că este o persoană influentă, cât și pentru a dezvălui date confidențiale din cadrul anchetelor penale în care a fost implicat, cu singurul scop de a obține avantaje materiale sau familiale (investirea banilor obținuți în urma traficului de influență în imobiliare, respectiv creșterea remunerației, avansarea în funcție sau un program de lucru convenabil, în cazul soției)”, a subliniat judecătorul Tribunalului Argeș în motivarea respingerii acordului de recunoaștere a vinovăției.

Tribunalul a mai subliniat în motivare deciziei că excluderea din sistem a polițistului, în contextul unei pedepse cu suspendare, nu exclude posibilitatea ca pe viitor acesta să nu apeleze la cunoștințele din sistem. Motiv pentru care, consideră judecătorul, doar o pedeapsă exemplară ar descuraja astfel de comportamente.

Atât DNA, cât și polițistul inculpat au contestat decizia instanței, solicitând menținerea acordului de recunoaștere a vinovăției. Decizia finală va fi luată de Curtea de Apel Pitești.

După încheierea acordului cu DNA, ofițerul Iancu a cerut înlocuirea măsurii arestului preventiv, însă Tribunalul Argeș i-a respins cererile. Ultima, pe 23 septembrie.

Fildas-Catena spune că a aflat despre acest dosar din presă

Contactați de HotNews pentru un punct de vedere, reprezentanții Fildas-Catena au transmis că au aflat despre dosarul de corupție din presă locală, la începutul lunii iulie 2025, dată la care Dragoș Mihai nu mai era angajatul grupului. „Relațiile de muncă cu domnul Dragoș Mihai au fost încheiate la data de 01.07.2024”.

Grupul Fildas-Catena mai spune că niciun angajat al companiei și nici compania nu sunt parte în acest dosar.

Compania mai spune că Dragoș Mihai nu a adus la cunoștința conducerii societății că asupra sa se fac presiuni de către polițiștii vizați de dosarul de corupție, iar „sumele de bani și bunurile indicate care au fost plătite/remise de către domnul Dragoș Mihai celor doi polițiști nu provin din gestiunea societății”.

Reprezentanții Fildas-Catena mai spun că nu au informații cu privire la admnistrarea de către Dragoș Mihai a unei companii care deținea în proprietate un spațiu închiriat de către companie.