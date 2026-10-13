„Mă văd pe mine în ei”. A crescut, o vreme, într-o casă de copii, iar astăzi îi ajută, alături de soțul ei, pe adolescenții din medii vulnerabile. Povestea Cătălinei și a lui Vlad

Cătălina Fuică a ajuns într-o casă de copii când era în clasa a VII-a. Astăzi, la 37 de ani, îi pregătește pentru Evaluarea Națională pe adolescenții din medii vulnerabile, inclusiv pe cei aflați în sistemul de protecție al statului. Face asta împreună cu soțul ei, Vlad, în vârstă de 39 de ani.

Niciunul nu este profesor, dar de doi ani își petrec duminicile făcând meditații la română și matematică, ca voluntari la Asociația Ajungem Mari. Au descoperit că mulți dintre copiii cu care lucrează au nevoie de încurajare, de răbdare și de adulți în care să poată avea încredere. Nu doar de un meditator.

În septembrie 2026, Asociația Ajungem Mari a lansat o campanie de recrutare a 1.000 de voluntari care să lucreze cu peste 3.500 de copii și tineri din București și 29 de județe. Voluntarii îi ajută să recupereze materia școlară, îi pregătesc pentru examene, organizează ateliere, jocuri și ieșiri la teatru, la film sau la muzee.

În funcție de vârstă și de nevoile lor, adolescenții pot primi și sprijin pentru alegerea liceului, orientare profesională sau mentorat. Implicarea ca voluntar presupune aproximativ trei ore pe săptămână dedicate copiilor, timp de minimum opt luni.

Am publicat pe Totul Despre Mame anunțul de recrutare al asociației, iar articolul a adunat numeroase comentarii de la cititori care își doreau să ajute. Am luat legătura cu reprezentanții asociației pentru a afla ce înseamnă, de fapt, să fii voluntar, cum se desfășoară întâlnirile cu copiii și care sunt provocările. Așa am ajuns să vorbim cu Cătălina și Vlad Fuică, coordonatorii programului de meditații.

Au văzut un anunț pe rețelele sociale și s-au înscris, deși nu aveau experiență la catedră

În toamna anului 2024, Vlad a văzut pe rețelele sociale o postare despre voluntariatul la Ajungem Mari. Avea de ceva vreme sentimentul că ar vrea să facă ceva pentru comunitate, în afara muncii și a preocupărilor obișnuite. Lucrează în producție video, ca producător și director de imagine, într-o firmă pe care o deține împreună cu un asociat. Nu are pregătire pedagogică și nu mai trecuse prin materia de matematică de gimnaziu de mulți ani, dar ideea de a-i ajuta pe copii l-a atras.

Cătălina a decis să se înscrie și ea. A studiat managementul și administrarea afacerilor, îl ajută pe Vlad în activitatea firmei și lucrează în domeniul manichiurii artistice. În liceu, îi plăcuseră literatura și gramatica limbii române, așa că s-a gândit că ar putea ajuta la această materie. Cei doi au participat la un training, iar apoi le-au fost repartizați copiii. La început, a trebuit să-și reamintească ei înșiși materia, să învețe cum să o explice și să afle ce metode funcționează pentru fiecare elev în parte.

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