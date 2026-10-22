Macron anunță interzicerea parțială a protestelor, înaintea unui weekend tensionat în Franța, după violențele din 17 octombrie

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că protestele „nelegitime” vor fi interzise în zilele următoare și a acuzat grupările de extremă stângă „subversive” și vandalii pentru revoltele și jafurile de weekendul trecut.

După o întâlnire cu șefii serviciilor de informații și miniștrii de rang înalt, Emmanuel Macron a precizat că demonstrațiile sindicatelor vor fi permise, dar ar putea fi redirecționate pe trasee alternative pentru a proteja întreprinderile.

Orice cerere de „protest” sau „regrupare” formulată de persoane „care nu au nicio legitimitate în acest sens” va fi „respinsă”, a declarat Macron în urma unei ședințe privind securitatea cu prim-ministrul Sébastien Lecornu și serviciile de informații.

El a adăugat că va prezida vineri un consiliu de apărare și va anunța „noi decizii” după aceea.

„Sâmbăta trecută am asistat la acte politice și subversive comise de grupuri de extremă stânga al căror scop este să răstoarne Republica”, a spus Macron.

Este neclar dacă protestele elevilor și studenților sunt considerate legitime de șeful statului, în acest context.

Un posibil weekend de foc

Declarațiile sale au venit înainte de un weekend în care se anunță noi proteste, la o săptămână după violențele care au zguduit unele orașe franceze.

Unele orașe au mers deja mai departe. Toate protestele planificate pentru sâmbătă în Lyon, al doilea oraș ca mărime din Franța, au fost interzise, au declarat autoritățile locale.

Cu toate acestea, noi demonstrații se conturează deja.

Principalul sindicat studențesc din Franța, UNEF, a chemat la mitinguri sâmbătă, în timp ce mișcarea „Vestelor Galbene”, forța anti-sistem apărută în 2018, a depus planuri pentru un marș prin centrul Parisului.

Autoritățile și comercianții se pregătesc

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că unitățile tactice de elită ale poliției și o unitate militară, dislocată în mod obișnuit pe teritoriul francez pentru operațiuni antiteroriste, vor fi mobilizate în acest weekend.

Și autoritățile din orașul Orleans, din nordul țării, se pregăteau pentru posibile tulburări, în condițiile în care partidul de extremă dreapta „Adunarea națională” urma să organizeze o reuniune anuală, iar sindicatele și grupurile de stânga au anunțat contramanifestații.

Comerciantii din centrul Parisului au început deja să-și acopere vitrinele cu scânduri, în caz de violențe. Compania Hermes a declarat că a intensificat măsurile de securitate la magazinele sale din Franța.

Franța a fost zguduită pe 17 octombrie de unele dintre cele mai grave tulburări urbane din ultimii ani, pe fondul manifestațiilor tot mai ample ale oamenilor nemulțumiți de creșterea costului de trai, de condițiile din educație și nu numai.

Multe proteste organizate în țară au fost pașnice, dar grupuri violente s-au ciocnit ulterior cu poliția, au devastat și jefuit magazine și au incendiat primăria din orașul Limoges.

Protestele au fost urmate de contre politice, guvernul și politicienii de centru și dreapta acuzând stânga radicală, în special partidul Franța Nesupusă, că alimentează tulburările, cu șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie-mai 2027.