Franța anunță introducerea serviciului militar voluntar, un răspuns la amenințarea Rusiei / Avertismentul lui Macron

Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională, scriu Reuters și France 24

La aproape trei decenii după ce Franța a renunțat la serviciul militar obligatoriu, șeful statului a prezentat noul program în timpul unei vizite la o brigadă de infanterie staționată în sud-estul Franței.

Această măsură face parte dintr-o schimbare mai amplă la nivel european, unde țările care s-au bucurat de zeci de ani de liniște datorită garanțiilor de securitate oferite de SUA sunt îngrijorate de schimbarea priorităților președintelui Donald Trump și de atitudinea agresivă a Rusiei, scrie Reuters.

„Franța nu poate rămâne pasivă”, a declarat Emmanuel Macron în timpul unui discurs ținut la Brigada 27 Infanterie Montană din Varces, în Alpii francezi.

El a spus că planul a fost „inspirat de practicile partenerilor noștri europeni, într-un moment în care toți aliații noștri europeni avansează ca răspuns la o amenințare care ne afectează pe toți”.

„În cazul unei crize majore, parlamentul poate decide să cheme nu numai voluntari, ci și pe cei ale căror competențe au fost identificate în timpul zilei de recrutare, caz în care serviciul național ar deveni obligatoriu”, a declarat Macron.

„Dar, în afară de acest caz excepțional, acest serviciu național este un serviciu al voluntarilor care sunt apoi selectați pentru a răspunde nevoilor forțelor noastre armate”, a adăugat el.

Ce presupune programul

Macron a spus că programul voluntar va fi deschis tinerilor de 18 și 19 ani, care vor fi remunerați, și va dura 10 luni. Acesta va costa 2 miliarde de euro, sumă pe care el a numit-o „un efort semnificativ și necesar”.

Aproximativ 80% dintre voluntari vor avea vârsta de 18 și 19 ani, iar restul vor fi candidați cu vârsta de până la 25 de ani care au competențe specifice, cum ar fi inginerii.

Programul prevede angajarea a 3.000 de persoane în 2026, care vor servi numai pe teritoriul francez, numărul acestora urmând să crească la 10.000 până în 2030.

„Ambiția mea pentru Franța este să ajungem la 50.000 de tineri până în 2036, în funcție de evoluția amenințărilor”, a spus Macron.

După program, participanții ar putea să se integreze în viața civilă, să devină rezerviști sau să rămână în forțele armate, a spus el.

Anunțul lui Macron aliniază Franța în urma deciziilor luate de mai multe state europene, precum Germania și Danemarca, care au lansat proiecte similare.

Recrutarea nu se întoarce

Macron a declarat că decizia fostului președinte Jacques Chirac de a elimina serviciul militar obligatoriu în 1996 a fost corectă, adăugând că recrutarea nu are sens pentru nevoile actuale ale Franței.

„Nu putem reveni la perioada recrutării”, a spus Macron.

„Acest model hibrid de armată corespunde amenințărilor și riscurilor viitoare, reunind tinerii din serviciul militar, rezerviștii și armata activă”, a spus el.

Franța intenționează să asigure 100.000 de rezerviști până în 2030, au declarat consilierii lui Macron, față de aproximativ 47.000 în prezent. Forța militară totală ar fi atunci de aproximativ 210.000 de soldați până în 2030.

Înainte de anunțul lui Macron, consilierii săi au indicat date din sondaje care sugerează un sprijin ridicat pentru forțele armate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

O declarație controversată

Anunțul lui Macron a fost umbrit de comentariile generalului Fabien Mandon, șeful forțelor armate franceze, care săptămâna trecută a provocat un val de indignare când a declarat că Franța trebuie să se pregătească pentru posibile sacrificii în fața agresiunii ruse.

„Ceea ce ne lipsește este puterea de caracter de a accepta suferința pentru a ne proteja identitatea”, a spus el, adăugând că Franța trebuie „să accepte pierderea copiilor săi”.

Macron a încercat să nuanțeze comentariile lui Mandon.

„Trebuie să eliminăm imediat orice confuzie care sugerează că vom trimite tinerii în Ucraina”, a declarat el marți la radio RTL.

Cedric Perrin, președintele comisiei pentru afaceri externe, apărare și forțe armate a Senatului francez, l-a apărat pe Mandon.

„Comentariile sale au fost scoase din context, dar dacă este necesar să fii puțin direct pentru a-i face pe francezi să înțeleagă situația în care ne aflăm, atunci a avut dreptate să o facă”, a declarat Perrin pentru Reuters.