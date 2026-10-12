Macron anunţă reţinerea unui petrolier al flotei-fantomă a Rusiei și publică imagini cu soldații francezi coborând din elicopter pe vas
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat luni reţinerea petrolierului „DF Peak” în largul insulei Réunion, un vas „implicat în activităţi ilegale de transport de combustibili”, suspectat că ar face parte din flota-fantomă a Rusiei, relatează BFMTV.
Preşedintele a precizat că petrolierul DF Peak este „suspectat că navighează sub pavilion fals şi este implicat în activităţi ilegale de transport de combustibili”.
„Franţa este hotărâtă să combată flota-fantomă (rusă n.r.), oriunde s-ar afla aceasta în lume”, a transmis liderul francez, potrivit News.ro.
Macron a precizat că abordarea vasului a avut loc la peste 450 de mile marine sud de Réunion.
„Această acţiune, desfăşurată în conformitate cu dreptul maritim internaţional, demonstrează hotărârea noastră de a apăra statul de drept şi de a combate orice formă de trafic ilicit, oriunde ar avea loc acesta”, a transmis liderul de la Palatul Elysee, care a publicat pe contul de X şi un filmuleţ cu momentul abordării vasului.
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026