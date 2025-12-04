Macron avertizează că ordinea internațională riscă să se „dezintegreze”, într-o întâlnire la Beijing cu Xi Jinping / Ce au discutat despre Ucraina

Președintele francez l-a îndemnat pe liderul chinez să intensifice cooperarea în domeniul geopoliticii, comerțului și mediului, în contextul în care UE solicită ajutorul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Beijingul caută să obțină avantaje diplomatice pe fondul războiului comercial cu SUA, scriu Reuters și Financial Times.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat asupra riscului „dezintegrării ordinii internaționale” în cadrul unei întâlniri cu Xi Jinping la Beijing, pe fondul tensiunilor comerciale crescânde între China și Europa.

„Ne confruntăm cu riscul dezintegrării ordinii internaționale care a adus pacea în lume timp de decenii. În acest context, dialogul dintre China și Franța este mai important ca niciodată”, a declarat Macron joi, după discuțiile cu liderul chinez, potrivit Financial Times.

„Avem multe puncte comune”, a adăugat el. „Uneori avem dezacorduri, dar avem responsabilitatea de a ști cum să le depășim, pentru un multilateralism eficient în care credem”, a mai spus președintele francez.

Apel pe tema Ucrainei

Macron l-a îndemnat de asemenea pe Xi să se implice în eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Trebuie să continuăm să ne mobilizăm în favoarea păcii și stabilității în lume”, a adăugat el, referindu-se la conflictul din Ucraina.

„Conflictul reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea europeană, dar și pentru respectarea ordinii internaționale bazate pe statul de drept”, a afirmat acesta.

„Indiferent de modul în care se schimbă mediul extern, țările noastre ar trebui să demonstreze întotdeauna independența și viziunea strategică ale marilor puteri”, i-a spus Xi lui Macron, adăugând că China rămâne angajată în promovarea păcii în Ucraina și Gaza.

Xi a subliniat sprijinul Beijingului pentru un armistițiu.

Însă orice propuneri pe care Xi i le-ar putea face lui Macron cu privire la Ucraina ar veni după recentele asigurări pe care i le-a oferit lui Vladimir Putin cu privire la sprijinul Chinei, scrie Reuters.

China solicită în mod regulat negocieri de pace și respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, dar nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia din 2022.

Guvernele occidentale acuză Beijingul că oferă Rusiei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război, în special prin furnizarea de componente militare pentru industria sa de apărare.

Președinția franceză a declarat că Macron îi va spune lui Xi că China trebuie „să se abțină de la a furniza Rusiei, prin orice mijloace, orice ajutor pentru a continua războiul”.

Xi face referire la influența SUA asupra Europei

Xi l-a îndemnat anterior pe Macron să „ridice steagul multilateralismului” și să-i împiedice pe alții să se amestece în relația lor, într-o declarație dinaintea discuțiilor bilaterale.

Comentariile președintelui chinez au fost o referire voalată la acuzațiile că politica europeană față de China este influențată în mod nejustificat de administrația americană a președintelui Donald Trump, scrie Financial Times.

„China este dispusă să colaboreze cu Franța pentru a acționa întotdeauna în interesul fundamental al celor două popoare și în interesul pe termen lung al comunității internaționale și pentru a elimina orice fel de interferență”, i-a spus Xi lui Macron.

Tensiuni UE-China

Este a patra vizită a lui Macron în China de când a devenit președinte în 2017.

Aceasta are loc în contextul în care Franța urmează să preia președinția G7 în 2026, când abordarea dezechilibrelor economice globale va fi una dintre prioritățile sale.

Tensiunile dintre Beijing și partenerii săi europeni au crescut din cauza dezechilibrelor comerciale și investiționale în creștere ale Chinei și a creșterii economice bazate pe exporturi.

Introducerea de către China a controalelor la export pentru pământuri rare este, de asemenea, o preocupare acută pentru țările europene dependente de minerale critice pentru industrii, care variază de la cea auto la cea de apărare.

În același timp, un judecător din Franța urmează să se pronunțe săptămâna aceasta cu privire la propunerea guvernului de a interzice timp de trei luni operațiunile retailerului de fast-fashion și comerț electronic Shein, fondat în China, după identificarea unor produse ilegale.

De partea cealaltă, China a deschis anchete antidumping asupra produselor europene.

Un gest rar din partea lui Xi, dar problemele bilaterale rămân

Vineri, Xi îl va însoți pe Macron în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, un tratament special, observă Reuters, având în vedere că președintele chinez nu mai rămâne alături de liderii străini, odată ce aceștia părăsesc Beijingul.

Dar, în ciuda acestui gest, analiștii spun că parteneriatul China-Franța este afectat de constrângeri politice semnificative.

Nu e de așteptat ca liderul chinez să aprobe o comandă mult așteptată de 500 de avioane Airbus, deoarece acest lucru ar slăbi influența Beijingului în cadrul negocierilor comerciale cu SUA, care presează pentru noi angajamente de achiziție de avioane Boeing.

În mod similar, este puțin probabil ca Xi să ridice taxele impuse importurilor de coniac din Franța, având în vedere că o anchetă antidumping în acest domeniu a fost lansată ca răspuns la decizia UE de a impune taxe de import pentru vehiculele electrice chinezești.

De asemenea, nu se așteaptă o relaxare a taxelor chinezești asupra transporturilor de carne de porc din UE, deoarece Beijingul încearcă să preseze Bruxelles-ul să accepte un plan de prețuri minime pentru vehiculele sale electrice. Franța a votat în favoarea taxelor pentru vehiculele electrice în 2024.