Macron denunță declarațiile „inacceptabile și absurde” făcute de Trump și Netanyahu. „Uneori, din naivitate, preiau informații generate de inteligența artificială”

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat vehement miercuri „liderii străini” care își „fac campanie electorală pe seama Franței”, după declarațiile făcute de Donald Trump și Benjamin Netanyahu privind violențele care au avut loc în Franța, scrie AFP.

Deși liderul de la Palatul Élysée nu a constatat „o ingerință străină vizibilă în evenimentele care au avut loc” în acest weekend, el a denunțat „o manipulare străină a informațiilor care a dat naștere la comentarii inacceptabile și totodată absurde din partea multora, inclusiv a unor lideri străini”.

„Există oameni care fac campanie pe seama Franței, lideri aflați în campanie electorală în regiune sau de cealaltă parte a Atlanticului, care uneori, din naivitate, preiau ceea ce apare în informațiile generate de inteligența artificială sau care transmit ceea ce, evident, anumite cercuri vor să facă să pară adevărat”, a criticat Macron, în cadrul unei conferințe de presă la Doha, la finalul unei vizite în Golf.

„Am văzut imagini generate de inteligența artificială care au arătat scene care nu s-au petrecut niciodată în Franța. Sunt oameni care au explicat că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este total fals”, a subliniat președintele Franței.

„În astfel de momente, se vede cine iubește Franța și cine nu o iubește. Toți cei care vorbesc de rău țara noastră în acest moment sunt oameni care nu iubesc țara noastră, așa că acești oameni mă deranjează”, a afirmat el.

Luni, în cadrul unui miting în Kansas, Donald Trump, aflat într-o situație dificilă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, a dedicat o lungă expunere Franței „asaltată, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

„Să știți bine că asta vor democrații să facă Americii”, a avertizat liderul de la Casa Albă.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat și el în campanie electorală, a făcut declarații similare, afirmând că Franța „a cedat în fața invaziei islamului extremist”.