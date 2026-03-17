Macron, mesaj ferm pentru Trump: Franța nu va participa niciodată la deblocarea Strâmtorii Ormuz, „în contextul actual”

Președintele Emmanuel Macron a anunțat marți că Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deblocare a Strâmtorii Ormuz, contrazicând astfel afirmațiile omologului său american, Donald Trump, potrivit cărora Parisul ar fi dispus să ofere sprijin în acest punct crucial pentru transporturile de petrol la nivel mondial, scriu Reuters și AFP.

Trump, vorbind luni la un eveniment la Casa Albă, a spus că a discutat cu Macron și că îi acordă liderului francez nota „8 din 10” pentru poziția lui privind mobilizarea aliaților pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Președintele american a sugerat că Macron s-ar alătura eforturilor susținute de SUA.

„Nu suntem parte la conflict și, prin urmare, Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deschidere sau eliberare a Strâmtorii Ormuz în contextul actual”, a afirmat Macron, la începutul unei ședințe de guvern dedicate situației apărute în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

Franța a continuat eforturile de a forma o coaliție care să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz odată ce situația de securitate se va stabiliza și fără implicarea SUA, au declarat anterior oficialii francezi.

„Pe de altă parte, suntem convinși că, odată ce situația se va calma (…), adică odată ce intensitatea bombardamentelor va înceta, suntem pregătiți, alături de alte națiuni, să ne asumăm responsabilitatea unui sistem de escortă”, a adăugat Macron, subliniind că acest lucru „va presupune (de asemenea) discuții, inclusiv cu Iranul”.

Rubio cere ajutorul Japoniei și al Coreei de Sud

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, și-a sunat omologii din Japonia și Coreea de Sud în noaptea de luni spre marți, după ce președintele american Donald Trump îndemnase luni cele două țări, dar și alte națiuni, să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz în vederea deblocării acestei rute vitale pentru transportul de hidrocarburi, în plin război în Orientul Mijlociu.

În convorbiri telefonice separate cu Rubio, atât ministrul de Externe japonez Toshimitsu Motegi, cât și cel sud-coreean Cho Hyun au subliniat importanța garantării unei navigații sigure pe această cale navigabilă strategică, unde tensiunile afectează aprovizionarea globală cu combustibil, dar fără să-și precizeze poziția cu privire la misiunea solicitată de Washington, au relatat anterior agențiile EFE și Agerpres.

După apelul său pentru desfășurarea de nave militare în strâmtoare făcut în weekend, Donald Trump și-a reiterat luni solicitarea ca aceste două țări să ajute pentru a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz, reamintindu-le că SUA staționează trupe pe teritoriul lor pentru a le „proteja”.

În plus, președintele american a subliniat că Japonia și Coreea de Sud depind în mare măsură de importurile de petrol din Orientul Mijlociu.

Înainte de aceste ultime declarații ale lui Trump, Tokyo afirmase că, pentru moment, nu există planuri pentru o desfășurare militară în Orientul Mijlociu, susținând că acest lucru nu i-a fost solicitat oficial și că trebuie să analizeze legalitatea unui astfel de demers.

La rândul său, Seulul a comunicat că este „în contact strâns” cu autoritățile americane și că va lua o „decizie cumpănită” cu privire la solicitarea lui Trump.

În cadrul discuției telefonice cu Rubio, ministrul de Externe japonez a clarificat, de asemenea, că siguranța navigației în regiune este de o importanță vitală pentru comunitatea internațională, în special din perspectiva securității energetice.

Ambii au fost de acord să „mențină o comunicare fluidă cu privire la răspunsul său la situația din jurul Iranului”, potrivit comunicatului Ministerului de Externe nipon.

Motegi „a condamnat acțiunile Iranului, inclusiv atacurile asupra instalațiilor de infrastructură civilă și energetică din țările din Golf, precum și activitățile care amenință siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz”.

În cadrul acestei convorbiri, care a avut loc cu două zile înainte ca prim-ministrul japonez Sanae Takaichi să înceapă o vizită în SUA, Motegi și Rubio au convenit să „colaboreze îndeaproape pentru a se asigura” că această ocazie „va constitui o nouă oportunitate de a demonstra puterea neclintită a alianței” dintre Tokyo și Washington.