Macron, pe primul loc în topul încrederii românilor, în timp ce în Franța sondajele îl dau la cote scăzute

Președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor de inteligență artificială în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron este pe primul loc în topul încrederii românilor în liderii internaţionali, potrivit unui sondaj INSCOP, publicat miercuri. În schimb, în Franța, indicele său de încredere a scăzut pentru a doua lună consecutiv.

Potrivit sondajului INSCOP, citat de News.ro, Emmanuel Macron conduce în topul încrederii în liderii internaţionali, 32.9% dintre respondenţi declarând că au foarte multă (9.6%) şi destul de multă încredere (23.3%) în preşedintele francez.

Au cea mai multă încredere în preşedintele francez: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare.

19.8% destul de puţină şi 33.5% foarte puţină sau deloc. 2.5% nu ştiu sau nu răspund. Votanţii PSD şi AUR, persoanele între 30 şi 59 de ani, locuitorii din urbanul mic şi angajaţii din sectorul public sunt categoriile de populaţie care au cea mai puţină încredere în Emmanuel Macron.

Clasamentul continuă cu Maia Sandu cu un capital de încredere de 28.6% încredere (respectiv încredere foarte multă 11.5% şi 17.1% încredere destul de multă). În președintele american Donald Trump, au încredere 24.8% (respectiv încredere foarte multă 10.1% şi 14.7% încredere destul de multă).

Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Cum stă Macron în sondajele din Franța

De cealaltă parte, în Franța, indicele de încredere al lui Emmanuel Macron este în scădere pentru a doua lună consecutivă, pierzând trei puncte în luna mai, ajungând la 20%, după ce a pierdut două puncte în aprilie, în timp ce în timpul iernii înregistrase o ușoară creștere, potrivit unui sondaj Elabe realizat pentru Les Echos și publicat miercuri și citat de AFP.

Aproximativ 20% (-3 puncte) dintre francezi afirmă că au încredere în președintele Franței „pentru a face față în mod eficient principalelor probleme cu care se confruntă țara”, potrivit acestui sondaj.