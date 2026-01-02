Maduro a refuzat să confirme că americanii au lovit un port din Venezuela, dar vrea să negocieze cu SUA: „Suntem pregătiți”

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a evitat joi să confirme sau să infirme atacul american asupra instalațiilor unui port din Venezuela pe care l-a dezvăluit Donald Trump zilele trecute, însă a spus că este dispus să negocieze cu Statele Unite, potrivit AFP.

La acest moment, regimul Maduro este supus unui mari presiuni din partea Statelor Unite, care au desfășurat o flotilă de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva Venezuelei și a confiscat cel puțin două nave care transportau țiței venezuelean.

Iar președintele american a spus de mai multe ori că americanii ar putea interveni în Venezuela. Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite au lovit și distrus o zonă portuară utilizată de nave acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, acesta fiind primul atac american terestru pe teritoriul venezuelean.

„Este posibil să discutăm acest subiect în câteva zile. Cu siguranță, am putea discuta în câteva zile”, a declarat Maduro pentru postul public de televiziune VTV într-un interviu difuzat joi, în care i s-a spus că „Guvernul dumneavoastră nu a confirmat și nici nu a infirmat această informație (despre atacul terestru)”.

„Dacă vor să discute serios, suntem pregătiți”

„Ce vă pot spune este că sistemul de apărare națională a garantat și garantează integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și bucurarea de toate teritoriile noastre. Poporul nostru este în siguranță și în pace”, a adăugat el, adresându-se jurnalistului spaniol Ignacio Ramonet, căruia îi acordă în fiecare an un interviu difuzat de postul public.

Maduro a spus că nu a avut o a doua conversație telefonică (după cea din noiembrie) cu președintele Trump, repetând totuși că este în continuare „dispus” să discute cu Washingtonul.

„Guvernul Statelor Unite știe (…): dacă vor să discute serios despre un acord de combatere a traficului de droguri, suntem pregătiți; dacă vor petrol din Venezuela, Venezuela este pregătită pentru investiții americane, ca în cazul (grupului petrolier american) Chevron, când vor, unde vor și cum vor”, a declarat el.

„În Statele Unite, trebuie să știe că, dacă vor acorduri integrale de dezvoltare economică, și aici, în Venezuela, la fel!”, a insistat el, amintind de cooperarea recentă dintre cele două țări privind expulzarea migranților venezueleni în țara lor, o temă prioritară pentru Donald Trump.

„Ce s-a întâmplat în chestiunea migranților, pentru că ajunsesem la un acord (…) Totul funcționa perfect, iar acum trei săptămâni, autoritățile americane au renunțat să mai trimită migranți”, a adăugat Maduro.

Zborurile de transport al migranților au continuat pe parcursul unei mari părți a crizei, pentru ca Washingtonul să le suspende în decembrie: „ei vorbesc despre problema migrației, dar ei sunt cei care au suspendat acordul privind migrația (…) Dacă într-o zi va exista raționalitate și diplomație, (aceste subiecte) ar putea fi perfect discutate”, a adăugat el.

Regimul Maduro a eliberat aproape 200 de deținuți politici de sărbători

Donald Trump îl acuză pe președintele Maduro că se află la conducerea unei vaste rețele de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, acuzând Statele Unite că vor să-l răstoarne pentru a pune mâna pe rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

De menționat că autoritățile venezuelene au anunțat joi eliberarea a 88 de persoane încarcerate după alegerile prezidențiale din 2024 contestate de opoziție, la o săptămână după eliberarea a 99 de alți deținuți de Crăciun. Aceștia rămân însă sub incidența procedurilor judiciare.

O misiune a ONU a subliniat recent că represiunea s-a intensificat în ultimele luni în Venezuela, iar opoziția vorbește despre „ușile rotative” ale închisorilor, subliniind că arestările continuă în timp ce alți deținuți sunt eliberați.

Potrivit ONG-ului Provea, în țară există aproximativ 700 de deținuți politici.

Nicolas Maduro a fost proclamat câștigător al alegerilor prezidențiale din 2024 de către Consiliul Național Electoral (CNE), care nu a comunicat niciodată rezultatele detaliate ale scrutinului, invocând un atac cibernetic. Statele Unite și o mare parte a comunității internaționale nu au recunoscut realegerea lui Maduro pentru un al treilea mandat de șase ani.