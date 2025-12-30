VIDEO Trump anunţă că SUA au lovit un chei care aparține Venezuelei, unde se încărcau navele cu droguri / Atacul ar fi fost desfășurat cu drone de către CIA

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „zonă portuară” folosită de vapoare venezuelene pe care care le acuză că transportau droguri, transmite BBC. Explozia a fost cauzată de un atac cu drone efectuat de CIA, au relatat CNN și New York Times, citând surse familiarizate cu situația.

Trump a vorbit pentru prima dată despre atac într-un interviu publicat vineri, în care anunța că SUA au distrus o „mare instalație” folosită pentru a produce ambarcațiuni destinate traficului de droguri, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul Venezuelei.

Luni, vorbind în fața presei în Florida, la reședința sa de la Mar-a-Lago, Trump a spus că a avut loc o „explozie majoră” într-o zonă portuară unde se încărcau nave de trafic de droguri.

„A fost o explozie majoră în zona docurilor unde se încărcau ambarcațiunile cu droguri”, a indicat președintele SUA.

„Am lovit toate ambarcațiunile, iar acum zona (…), este zona de implementare, care acum nu mai există”, a adăugat el.

🚨 BREAKING: The United States has just conducted its FIRST land strike against Venezuela, President Trump confirms



The military took out a drug facility, resulting in a “massive explosion”



Things are really heating up. pic.twitter.com/42AUndfypn — Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2025

CNN: CIA a atacat în interiorul țării, cu drone

Atacul asupra instalației portuare de pe coasta Venezuelei a fost efectuat de CIA și s-au folosit drone, au declarat pentru CNN și New York Times surse familiarizate cu acest subiect. Dacă se confirmă, acesta ar fi primul atac cunoscut al SUA asupra unei ținte din interiorul Venezuelei.

Reporterii l-au întrebat luni pe Trump dacă CIA a efectuat atacul, dar președintele american a refuzat să spună: „Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun cine”.

Atacul cu drone a vizat un doc izolat de pe coasta venezueleană, despre care guvernul SUA credea că era folosit de banda venezueleană Tren de Aragua pentru a depozita droguri și a le transporta pe bărci pentru a fi expediate mai departe, au spus sursele CNN. Nimeni nu se afla pe chei în momentul atacului, așa că nu au existat victime, potrivit surselor.

Două surse au declarat că Forțele Speciale ale SUA au furnizat sprijin informațional pentru operațiune, subliniind implicarea lor continuă în regiune. Însă colonelul Allie Weiskopf, purtător de cuvânt al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA, a negat acest lucru, afirmând că „Forțele Speciale nu au sprijinit această operațiune, inclusiv prin furnizarea de informații”.

Din septembrie, SUA au lansat atacuri asupra a ceea ce consideră a fi ambarcațiuni de contrabandă cu droguri, vizând peste 20 de nave în Pacific și Caraibe și ucigând cel puțin 100 de persoane.

Trump a ordonat o blocadă a petrolierelor sancționate care intră în și ies din Venezuela și a amenințat, de asemenea, în repetate rânduri că va efectua atacuri în interiorul Venezuelei, dar până la presupusul atac al CIA, singurele atacuri americane cunoscute asupra unor ținte venezuelene au fost împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în apele internaționale.