MAE: Alţi 96 de români au revenit în ţară din Orientul Mijlociu / Câți s-au întors până acum

Un număr de 96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un bebeluș, au fost repatriaţi vineri din Orientul Mijlociu, cu un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, zborul de repatriere a fost organizat prin mecanismul rescEU, pe ruta Muscat – Bucureşti. În avion s-au aflat 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată.

De asemenea, la bordul aeronavei s-au aflat şi 38 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Al treilea zbor prin rescEU pentru românii din zona Golfului

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, pe 9 martie, 273 de români şi 83 ai altor state UE au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene. Este totodată al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecţie Civilă.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Dubai şi al Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%, a precizat MAE.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa Consulară Mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

„Ministerul Afacerilor Externe mulţumeşte autorităţilor din Emiratele Arabe Unite şi Oman pentru cooperarea şi sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiţii de siguranţă” a transmis MAE.

România este prima ţară care foloseşte capacitatea de transport aerian rescEU a Mecanismului European pentru Protecţie Civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia în 2019.

Câți români au revenit în ţară din Orientul Mijlociu

Din evidenţele MAE, până în prezent peste 6.000 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Dintre aceştia circa 3.500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

„Toate cazurile prioritare în atenţia Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasadei României la Muscat şi Consulatului General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la Bucureşti”, a anunțat MAE.

„Ca element de context, la data de 11 martie când au început demersurile de reconfirmare de către cetăţeni a solicitărilor de evacuare, echipele din cele trei misiuni, în special Consulatul General al României din Dubai, au contactat fiecare cetăţean român aflat în atenţie pentru confirmarea solicitărilor de includere pe zborul de evacuare. La acel moment erau în atenţie aproximativ 270 de persoane, turişti din categoriile vulnerabile, respectiv minori, cazuri medicale, femei însărcinate, dar şi turişti cetăţeni români care au rămas între timp fără mijloace financiare. Astfel, cetăţenii români care reprezintă diferenţa dintre cifra solicitărilor şi cei 96 de cetăţeni care au aterizat în această dimineaţă sunt cetăţeni români care au optat fie să rămână în Dubai, invocând în special disconfortul transferului rutier către Muscat, fie cetăţeni români care au părăsit spaţiul prin soluţii identificate în mod individual”, a precizat MAE.