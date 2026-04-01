MAE, atenționare de călătorie pentru Grecia. Cod roșu de ploi și vijelii în mai multe insule

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că serviciul elen de meteorologie a emis o atenţionare de cod roşu de precipitaţii abundente, însoţite de vânt şi, local, grindină, pentru zilele de miercuri şi joi.

Vizate de alerta meteo sunt Peninsula Peloponez, estul Greciei Centrale, Insula Evia, Tesalia, insulele Sporade, Attica, Insula Creta şi Insulele Dodecaneze, potrivit MAE.

Informaţii actualizate cu privire la condiţiile meteo sunt disponibile pe pagina web a Serviciului Elen de Meteorologie: www.emy.gr.

Românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi ale Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi ale Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în Grecia că pot accesa aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul Turismului Elen, disponibilă şi în limba română: www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

MAE recomandă şi consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, atena.mae.ro şi salonic.mae.ro.

Românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie şi aplicaţia „Călătoreşte informat”.