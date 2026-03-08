MAE: O aeronavă cu 183 de români repatriați va ateriza în curând la București. Numărul celor întorși în țară depășește 1.500

O aeronavă cu 183 de cetățeni români repatriați urmează să aterizeze în curând la București, iar numărul românilor care au revenit în țară dintre cei care au solicitat asistență consulară va depăși în cursul zilei de duminică 1.500 de persoane, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Munca noastră în aceste zile este pentru ca toate familiile să poată ajunge acasă cu bine. Teama, îngrijorarea şi nesiguranța sunt normale în situații cu risc ridicat de aceea vă asigur că prioritatea noastră este sprijinul pentru ca toți cetățenii români să se întoarcă acasă în siguranță”, a scris Țoiu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, zborul charter de repatriere asistată organizat de Ministerul Afacerilor Externe a inclus o rută terestră Doha–Riad și o rută aeriană Riad–București.

Țoiu a precizat că, într-o discuție cu omologul său din Arabia Saudită, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, i-a mulțumit pentru colaborarea oferită în această perioadă.

„Continuăm planurile de repatriere asistată și de evacuare până când vom ști că sunt toate familiile în siguranță, printr-un efort internațional și interinstituțional”, a mai spus ministra.

Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a explicat ieri că printre beneficiarii acestui zbor se află atât români care erau în Qatar, cât și persoane care aveau escale în Doha și se aflau de mai multe zile în tranzit.

MAE: Transferul terestru a fost gratuit

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, într-un comunicat citat de News.ro, că grupul de cetățeni a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de o echipă a Ambasadei României la Riad, care a asistat procedurile de trecere a frontierei și obținerea accelerată a vizelor, acolo unde a fost necesar.

„Convoiul a fost preluat la graniţa cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obţinerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru. Totodată, echipa Ambasadei României la Riad a asigurat asistenţa grupului pe aeroport şi facilitarea procedurii de îmbarcare în aeronavă”, a transmis MAE.

Instituția precizează că transferul terestru a fost organizat de minister și a fost gratuit pentru cetățeni.

Zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete, a mai precizat ministerul de resort.

În același zbor au fost transportați și șase cetățeni ai altor state, în urma colaborării cu ambasadele din regiune.

Potrivit datelor MAE, aproximativ 1.500 de români au părăsit până acum regiunea prin zboruri de repatriere asistată, evacuări realizate prin Mecanismul european de protecție civilă sau zboruri facilitate de minister.

Autoritățile spun că în perioada următoare este planificat un număr mai mare de zboruri comerciale pe culoarele dedicate României, precum și zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile.

MAE are în atenţie, din înscrierile cetăţenilor, 400 de astfel de cazuri.

„MAE reiterează recomandarea ca cei care au varianta pentru zboruri comerciale să opteze pentru acest plan de întoarcere în ţară”, arată oficialii MAE.